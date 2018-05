V živo: Šarapova končno, Novaka Đoković kmalu proti Japoncu

Teniški globus, 7. maj

Najboljši teniški igralci praktično nimajo pravega počitka. Tokrat se bodo v glavnem mestu Španije merili za novo lovoriko turnirja serije masters. Med moškimi sta bila prva dva dvoboja odigrana v nedeljo, v ponedeljek jih je na sporedu veliko več.

Eden najzanimivejših dvobojev bo med Novakom Đokovićem in Keijem Nišikorijem. Igralca sta se do zdaj pomerila 13-krat. Veliko boljši izkupiček ima Beograjčan, ki je bil 11-krat boljši od Japonca. Tokrat je položaj drugačen, saj je Nole daleč od prave forme, medtem ko se je Nišikori v Monte Carlu prebil vse do finala, v Barceloni pa se je poslovil že v uvodnem krogu. Za poraženca tega dvoboja bo to zagotovo nov velik udarec.

Foto: Guliver/Getty Images

Marija Šarapova končno skozi prvi krog

V Madridu nastopajo tudi v ženski konkurenci. Svoj nastop je že končala Marija Šarapova, ki je igrala proti Romunki Irini Begu. Končni izid na koncu je bil 7:5 in 6:1. Rusinja letošnje sezone ni začela najbolje, saj se je na zadnjih štirih turnirjih poslovila že v prvem krogu. Še najbolje je Šarapova igrala na njenem uvodnem turnirju na Kitajskem, kjer prišla do polfinala. Na uvodnem letošnjem turnirju za grand slam – OP Avstralije – je prišla do tretjega kroga.

Andreja Klepač uspešna v prvem krogu

Od slovenskih predstavnic je v ženskih dvojicah na igrišče stopila Andreja Klepač, ki igra v paru Mario Jose Sanchez Martinez. Slovensko španska naveza je bil v prvem krogu boljša od Mihaele Buzarnescu in Alize Cornet. Dvoboj se je končal z izidom 6:2, 6:4 in je trajal eno uro in šest minut.

