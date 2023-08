Čilić in Shapovalov odpovedala nastop na zadnjem grand slamu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvak iz leta 2014 Hrvat Marin Čilić in Kanadčan Denis Shapovalov sta odpovedala nastop na odprtem teniškem prvenstvu ZDA, ki se bo konec avgusta začelo v New Yorku, so potrdili prireditelji. Oba sta kot razlog navedla poškodbo.