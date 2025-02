Za 21-letnega Carlosa Alcaraza je bil to že 17. uspeh na turneji ATP, prvi po Pekingu konec septembra 2024. Špancu je prvič v zgodovini uspelo dvigniti pokal zmagovalca na turnirju v dvorani. Postal je prvi igralec po Avstralcu Lleytonu Hewittu leta 2004, ki mu je uspelo osvojiti turnir na svojem prvem nastopu v Rotterdamu.

Španec, tretji igralec sveta, je zdaj tudi najmlajši igralec vseh časov, ki je slavil zmage na turnirjih na pesku, travi, trdi podlagi in trdi podlagi v dvorani. "To je bil zame res dober teden," je po zmagi na igrišču dejal tudi zmagovalec štirih turnirjev za grand slam, ki zaradi prehlada na Nizozemsko ni prišel v najboljšem zdravstvenem stanju. "Toda potem sem bil vsak dan boljši."

Denis Shapovalov, nekdaj že deseti igralec sveta, je v finalu Dallasa, s 7:6 (5) in 6:3 premagal drugega nosilca Norvežana Casperja Ruuda in se veselil najprestižnejše zmage v karieri doslej. Kanadčan je po Beogradu leta 2024 in Stockholmu 2019 osvojil tretji pokal v karieri; vse tri turnirje je dobil na trdi podlagi v dvorani. Zmaga bo 25-letnika na ponedeljkovi posodobljeni lestvici ATP dvignila kar za 22 mest in bo po novem 32. igralec sveta.

Potapova najboljša v Romuniji

Ruska teniška igralka Anastazija Potapova (32. na svetu) je zmagovalka turnirja WTA 250 v romunski Cluj-Napoci. Potapova je v finalu po malo več kot dveh urah igre s 4:6, 6:1, 6:2 premagala Italijanko Lucio Bronzetti (72.). Prva nosilka je pri 23 letih osvojila tretji naslov v karieri. Potapova je zmago dodala lovorikama v Istanbulu leta 2022 in Linzu leta 2023.