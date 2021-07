Novak Đoković se bo morda počutil osamljenega

Novak Đoković na sveti travi lovi svojo šesto zmago. Foto: Guliverimage

Nole priznava, da bo težko

Novak Đoković je pred dvobojem povedal, da gre za veliki finale in da bo dvoboj povsem odprt. "Verjetno je to fant, ki je letos v najboljši formi na travnati podlagi. Zmagal je Queen’s. Trenutno je vroč igralec, in to bo izjemen dvoboj," je Đoković pohvalil devet let mlajšega nasprotnika.

Med drugim je dejal, da je Berrettini v zadnjem letu eden najboljših igralcev. Predvsem bo moral paziti na njegov servis in močan forehand. "Če bo dobro serviral, tako kot je do zdaj na turnirju, mu bo težko vzeti servis," je dejal 34-letni Beograjčan, ki se je v soboto spomnil tudi na svojo sedmo obletnico poroke.

Upa, da bo Italija slavila le zvečer Novak Đoković je za italijanske medije izjavil, da bo v finalu evropskega prvenstva med Anglijo in Italijo navijal za slednje. "Berretini ne more veliko izgubiti proti meni, lahko pa Italija veliko izgubi proti Angliji," je za italijanski Sky Sport povedal eden najboljših igralcev vseh časov. "Upam, da bosta to dva izjemna dvoboja in da bo Italija zmagala samo v večernem," je še povedal Đoković.

Srb je znan po tem, da zelo dobro bere servis nasprotnikov in ga tudi zelo dobro vrača. Foto: Guliverimage

Besede Đokovića še kako držijo, saj je Berrettini na travi zmagal na enajstih dvobojih zapored, in zdi se, da je vrhunec forme ujel ravno na sveti wimbledonski travi. V polfinalu, ko je igral proti Poljaku Hubertu Hurkaczu, je dosegel 60 winnerjev in 22 asov.

Italijan na poti do finala Wimbledona ni premagal nobenega igralca iz prve deseterice. Najvišje uvrščeni je bil v polfinalu Hurkacz, ki je trenutno 14. igralec sveta. Torej bo proti Novaku Đokoviću povsem druga zgodba. Srb je znan po tem, da zelo dobro bere servis nasprotnikov in ga tudi zelo dobro vrača.

"Verjamem v svoj 'return'. Mislim, da mi je ta dobro služil v vsej karieri. Upam, da bom lahko vrnil veliko servisov in čakal na svoje priložnosti."

Britansko občinstvo bo na strani Italijana. Tega se zaveda tudi Srb. Foto: Guliverimage

Đoković je vajen, da gledalci niso na njegovi strani

Berrettini bo imel na svoji strani mladost in gledalce, medtem ko bo imel Đoković na svojih ramenih velik pritisk. V zmagah na turnirju za grand slam se bo skušal izenačiti z Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom, ki imata na svojem računu 20 zmag turnirjev za grand slam. Morda se bo Đoković na osrednjem igrišču počutil osamljenega, a on je vajen takšnih položajev, prav tako je vajen tako velikih pritiskov.

Novak Đoković in Matteo Berrettini sta se do zdaj pomerila dvakrat. Enkrat na trdi podlagi in letos na pesku na OP Francije. Oba dvoboja je dobil prvi igralec sveta.