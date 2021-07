Kaj se je dogajalo v slačilnici: Đokoviću tega ne bilo treba narediti

Denis Šapovalov je po porazu v polfinalu proti Novaku Đokoviću (7:6 (3), 7:5, 7:5) zapustil igrišče v solzah. Dvaindvajsetletni teniški igralec je na novinarski konferenci povedal, da je v slačilnici k njemu prišel tudi Novak Đoković. Ta mu je namenil nekaj spodbudnih besed.

Šapovalovu je veliko pomenila Đokovićeva poteza

"Neverjeten fant je. Mislim, da si zasluži več pohvale. V slačilnici je prišel do mene in mi namenil nekaj besed. To mi veliko pomeni. Res mu ne bi bilo treba. Rekel mi je, da ve, kako težko mi je ta trenutek, ampak da se bo čez čas vse postavilo na svoje mesto. Veliko mi pomeni, če pride nekdo, ko je on. Kot sem že rekel, mu tega ni bilo treba narediti. To samo kaže, kakšna oseba je. Res lepa gesta," je razlagal Šapovalov.

Jelene Đoković letos ni v Wimbledonu, ampak svojega moža spremlja od doma. Foto: Guliverimage

Ganjena je bila tudi žena Jelena

Veliko jih je bilo navdušenih nad Srbovo gesto, med njimi je bila tudi njegova žena Jelena Đoković. Ta se je pozneje oglasila na družbenih omrežjih in bila ponosna na svojega moža. "Ganjena sem. Zagotovo ni pozabil tistih težkih trenutkov, ko izgubiš največje dvoboje. Vesela sem, da se še vedno povezuje z bodočimi prvaki," je zapisala Jelena.

Awww, I’m touched. He surely didn’t forget those tough moments, when you lose a big one. Glad he is stopping to relate to future champs of the sport. 🙏🙏🙏 https://t.co/JjQgevZ24n — Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) July 9, 2021

Foto: Guliverimage

Letos se je že veliko pisalo o tem, zakaj ima Nole na splošno manjšo podporo, kot na primer Rafael Nadal in Roger Federer. Tudi letos je v enem izmed dvobojev prišel navzkriž z britanskim občinstvom oziroma nekaj posamezniki na tribunah, ki so ga provocirali. Nič drugače ne pričakuje v nedeljo, ko bo na sporedu moški finale.

"Nisem prepričan, da bom imel podporo domačega občinstva, ampak upam, da bo večina na tribunah na moji strani. Vsak igralec upa, da bo imel občinstvo na svoji strani. Velika razlika je, če ga imate. Berrettini je s svojim prvim finalom v karieri neke vrste avtsajder. Ljudje imajo radi, da zmaga nekdo takšen. Pri podpori sem pripravljen na vse. Imel sem veliko različnih izkušenj. Pomembno je, da se osredotočam nase in na tisto, kar moram sam narediti," je sklenil Đoković.

Foto: Guliverimage

Zaveda se, da proti Italijanu ne bo lahko

Đoković je po zmagi v polfinalu razkril, da je imel v zadnjih dneh želodčne težave in bi mu res veliko pomenilo, če bi v Wimbledonu zmagal še šestič. Skupno bi bila to že 20. zmaga na turnirjih za grand slam, s tem pa bi se izenačil s Federerjem in Nadalom. Ob vsem tem se zaveda, da bo Matteo Berrettini, njegov nasprotnik v finalu, vse prej kot lahek tekmec. "Berrettini je to leto dobil veliko dvobojev na travi, osvojil je Queen's. Je v zelo dobri formi. Zelo dobro servira in ima močne udarce. To bo zelo težek dvoboj za oba. Veselim se še enega velikega dvoboja," je povedal 34-letni Beograjčan.