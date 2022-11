Nole bo popoldne igral za slabih 400 tisoč evrov

V petek bosta na sporedu še zadnja dva teniška dvoboja skupinskega dela turnirja najboljše osmerice v Torinu. Najprej bosta igrala Novak Đoković in Daniil Medvedjev, v večernem dvoboju pa bosta zadnjo polfinalno vstopnico lovila Stefanos Cicipas in Andrej Rubljov.

Dvoboj med Novakom Đokovićem in Daniilom Medvedjevim bo le dvoboj za prestiž, nekaj denarja in točk. Znano je že, da se je Novak Đoković kot prvi uvrstil v polfinale turnirja, medtem ko je Rus po dveh porazih že pred tem dvobojem izpadel. Zmagovalec tega dvoboja bo zaslužil slabih 400 tisoč evrov (383.300 ameriških dolarjev) in dobil 200 točk za lestvico ATP. Igralca sta do zdaj igrala enajst medsebojnih dvobojev, rezultat pa je v korist Srba (7:4).

Večerni dvoboj prinaša veliko več. Za polfinalno vstopnico se bosta pomerila Stefanos Cicipas in Andrej Rubljov. To bo njun enajsti medsebojni dvoboj, trenutni izid v zmagah pa je 6:4 za Grka. Zmagovalec tega dvoboja se bo uvrstil v polfinale, tam pa ga čaka Casper Ruud.

Novak Đoković ima že zagotovljeno prvo mesto v skupini in bo v polfinalu igral proti Taylorju Fritzu.

Kakšen je format tekmovanja?

Predtekmovanje poteka v dveh skupinah (zelena in rdeča), v katerih so razporejeni po štirje igralci. V skupinah bodo igrali vsak z vsakim, kar pomeni, da vsakega igralca čakajo najmanj trije dvoboji. Najboljša dva iz vsake skupine se uvrstita v polfinale. Zmagovalca iz polfinala se bosta na koncu udarila za prestižno lovoriko.

Torino, finalni turnir (6. dan) 14.00 Novak Đoković (Srb, 7) - Daniil Medvedjev (Rus, 4)

21.00 Stefanos Cicipas (Grč, 2) - Andrej Rubljov (Rus, 6)