Sredi Wimbledona je omenjal bombo, a sicer je zelo sramežljiv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fabio Fognini je v soboto na turnirju v Wimbledonu na igrišču številka 14 igral tretji krog. V besu so mu iz ust ušle zelo nevarne besede. Letošnji zmagovalec turnirja v Monte Carlu je namreč rekel, da si želi, da bi v Wimbledonu eksplodirala bomba. Dvaintridesetletni Fognini je po svojem komentarju o bombi ob tla udarjal tudi z loparjem. Italijan je bil zaradi neprimernega obnašanja kaznovan z 2.500 evri kazni. Lahko pa prejme kazen prepoved nastopanja na dveh turnirjih za grand slam.

Doma ni nikoli nobenega zmerjal

Fabio se je po dvoboju za svoje dejanje opravičil, je pa za italijanske medije spregovoril tudi njegov oče Fulvio Fognini. Ta se je, razumljivo, svojemu sinu postavil v bran. "Zletelo mu je iz ust. Ste se vi kdaj ukvarjali s športom?" je z vprašanjem odgovoril italijanskemu novinarju in za tem dejal, da je včasih zapleteno biti Fabiev oče.

"Ne dajem mu nasvetov o tenisu. Povsem dovolj je, da sem njegov oče. Fabio je sin, ki bi ga želel vsakemu očetu. Prisežem, da doma ni nikoli ni nikogar zmerjal. Niti mene niti moje soproge, ne glede na to, kaj dela na teniških igriščih."

Foto: Gulliver/Getty Images

Len in sramežljiv

"On je sicer len in sramežljiv, a na igrišču je povsem drugačen. Zelo nerad izgublja. Ko pride domov, je odvisen od postelje. Spi tudi po tri dni. Ima tri prijatelje, ki pridejo, da igrajo karte," je še povedal oče trenutno desetega igralca sveta.

Za seboj ima že celo vrsto izpadov

To še zdaleč ni bil prvi izpad Fogninija. Leta 2017 je na OP ZDA moral plačati kar 85 tisoč evrov kazni, ker je verbalno napadal žensko sodnico. Kazen je vsebovala tudi prepoved igranja na dveh turnirjih velike četverice v prihodnjih dveh letih in pol od prejete kazni, do katere ne bi prišlo, če ne bi naredil nobenega prekrška.

Med drugim je srbskega teniškega igralca ozmerjal s ciganom, v Monte Carlu je svojega očeta nekam poslal, kar nekajkrat je uporabil dvignjen sredinec.