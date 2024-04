Nenavadno finale, a lahko zelo zanimivo

Mnogi so pričakovali in si želeli, da se bosta v velikem finalu pomerila Novak Đoković in Jannik Sinner, prvi in drugi igralec sveta. A na veliko presenečenje sta oba izpadla v polfinalu, tako da bo na sporedu dvoboj med Grkom in Norvežanom.

Za Ruuda bo to prvo finale na monaškem pesku, medtem ko ima 25-letni Cicipas precej bogatejšo zgodovino, saj na tem turnirju dvakrat že slavil. Igralca sta do zdaj odigrala tri uradne dvoboje, boljši izkupiček pa ima Casper Ruud, ki v zmagah vodi z 2:1. Zadnji dvoboj sta igrala letos v Mehiki, ko je bil po dveh nizih boljši Norvežan. Igrala sta na trdi podlagi.

Monte Carlo, ATP masters 1000: Polfinale:

Stefanos Cicipas (Grč/12) - Casper Ruud (Nor/8)

Preberite še: