Nenadzorovan nasilni izpadi: Mislim, da se iz te lekcije ne bo ničesar naučil

Aleksander Zverev, trenutno tretji teniški igralec sveta, je pred časom na turnirju v Mehiki povsem izgubil nadzor nad sabo in začel z loparjem tolči po stolu glavnega sodnika. Mnogi so bili nad njegovim dejanjem zgroženi. Med njimi tudi zmagovalka Wimbledona. Ta meni, da bi si Zverev zaslužil mnogo ostrejšo kazen.

Za to nepremišljeno dejanje so ga organizatorji turnirja v Mehiki nemudoma izločili, ob tem pa je moral plačat 36 tisoč evrov za neprimerno obnašanje, odvzeli so mu tudi vse denarno nagrado, ki bi jo zaslužil na turnirju (29 tisoč evrov). Marion Bartoli, nekdanja teniška igralka in zmagovalka Wimbledona iz leta 2013, je prepričana, da jo je Nemec preveč zlahka odnesel.

Marion Bartoli je bila brez dlake na jeziku in močno kritizirala mladega Nemca. Foto: Gulliver/Getty Images

Za Francozinjo je to nekaj nezaslišanega

"Videti Aleksandra Zvereva, kako razbija svoj lopar blizu sodnika. Kot da bi ga želel napasti. Bil je zelo blizu tega, da bi ga zadel. To je zame nekaj nezaslišanega. Po mojem mnenju bi si zaslužil prepoved igranja na treh turnirjih. Torej ne bi smel igrati na turnirju v Indian Wellsu, Miamiju in Monte Carlu," je za Tennis Majors razkrila Bartolijeva.

"Morda se kazen za običajne ljudi zdi visoka. A za teniške igralce, kot je Aleksander Zverev, ki ogromno zaslužijo na igrišču in zunaj njega, ni tako veliko. Mislim, da se iz te lekcije ne bo ničesar naučil, pa bi se moral," je bil brez dlake na jeziku danes 37-letna Bartoli.

Po tem incidentu se je 24-letni teniški igrale opravičil za svoje dejanje in da se to v prihodnje ne več dogajalo. Po tem primeru je ukrepalo tudi združenje ATP, ki bodo še bolj odločno ukrepali proti igralcem, ki se bodo neprimerno obnašali. S takšnimi dejanji namreč navijačem in mladini pošiljajo napačno sporočilo.

Olga Šaripova je svetu razkrila, da je bil Aleksander Zverev večkrat nasilen do nje. Foto: Instagram

Zverev naj bi domnevno fizično obračunaval z nekdanjim dekletom

Aleksander Zverev ima s preteklosti še veliko masla na glavi. Leta 2020 ga Olga Šaripova, njegovo nekdanje dekle, obtožila hudega fizičnega nasilja. Že pred tem je odjeknila novica, da Zverev pričakuje otroka z dekletom, s katerim ravno tako nista več par. Brenda Patea je takrat za Bild povedala, da bo otroka vzgajala sama in ne želi, da Zverev sodeluje pri vzgoji. Zverev je pozneje otroka priznal, medtem ko je za nasilje dejal, da gre za čisto izmišljotino. Primer o domnevnem nasilju nad nekdanjim dekletom preiskuje tudi ATP, a za zdaj še niso sprejeli končne odločitev.