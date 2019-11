Nekdanji trening partner Šarapove novi trener Kerberjeve

Kasneje je sodeloval tudi z Rusinjo Anastasijo Pavljučenkovo, Britanko Laura Robson in Američanko Madison Keys. Od julija 2018 je bil glavni trener Belgijke Elise Mertens. Kot igralec je bil najvišje 130. igralec sveta na lestvici ATP.

Za Kerberjevo ni najbolj prepričljiva sezona. Nekdanja številka ena je letošnjo sezono končala kot 20. igralka sveta.

Številka ena ženske karavane je prvič postala 12. septembra 2016, po tem ko je v istem letu osvojila grand slam turnirja v Melbournu in New Yorku, v Wimbledonu in na olimpijskem turnirju v Riu pa se prebila vse do finala.

V letošnji sezoni se je na turnirjih serije WTA dvakrat prebila v finale, v Indian Wellsu na trdi podlagi in Eastbournu na travi, a obakrat izgubila. Zadnji turnir, ki ga je dobila, je bil julija lani turnir za grand slam v Wimbledonu.

Letos je v Londonu nastopila v vlogi branilke krone, a je izpadla že v drugem krogu. Po tem neuspehu se je razšla s trenerjem Rainerjem Schüttlerjem, začasno pa je potem do konca sezone sodelovala z Dirkom Dierjem.

Enaintridesetletnica pričakuje, da bo v vrhunski formi znova že na začetku nove sezone v Avstraliji, kjer je januarja 2016 osvojila svoj premierni grand slam.