Nekdanja finalistka Wimbledona pri 29 letih zaključila kariero

Poljska teniška igralka Agnieszka Radwanska, nekdanja finalistka odprtega prvenstva Velike Britanije v Wimbledonu, je danes sporočila, da pri 29. letih končuje športno kariero. Vzrok za takšno odločitev so zdravstvene težave.

"Danes, po 13 letih igranja tenisa na tekmovalni ravni, končujem mojo kariero. Na žalost ne morem več trenirati in igrati, kot sem lahko nekdaj. Moje telo ne dohaja mojih pričakovanj. Lopar sem obesila na klin in se poslovila od profesionalk, toda ne zapuščam tenisa," je na družbenem omrežju Facebook zapisala Radwanska in dodala, da je pripravljena na nove izzive.

Poljakinja je na lestvici WTA julija 2012 zasedala drugo mesto, kar je bila njena najboljša uvrstitev v karieri. Tega leta je igrala v finalu Wimbledona, po treh nizih je morala premoč priznati Američanki Sereni Williams. Lani je imela precej zdravstvenih težav, v letošnji sezoni pa ni našla prave forme, zato je zdrsnila na 75. mesto. V vseh letih je zmagala 20 turnirjev serije WTA, leta 2015 tudi zaključnega.

