Ne zna si še predstavljati

"Vedno govorim, kako rada imam Ljubljano in kako všeč mi je tukaj." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kaja Juvan večino časa preživi v tujini, kjer igra turnirja na najvišji ravni. Ljubljančanka je v preteklosti že večkrat povedala, da je zelo rada doma, zato ji še toliko več pomeni, da bo letošnji turnir WTA Zavarovalnica Sava organiziran v Ljubljani (11. 9.–17. 9). In kaj ji pomeni, da bo turnir igrala v glavnem mestu?

"Vedno govorim, kako rada imam Ljubljano in kako všeč mi je tukaj. Zdi se mi zelo lepo mesto in tukaj zmeraj čutim veliko ljubezni. Da lahko igram tukaj, mi že samo po sebi pomeni veliko. Mislim, da nisem imela velikokrat te priložnosti, da bi ostala doma, spala doma in bila v krogu svoje družine. Jaz se tega res veselim in verjamem, da bo to iz mene potegnilo nekaj lepega," je sprva povedala trenutno druga naša najboljša igralka.

Na domačem turnirju si želi sprostiti in uživati. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pred domačimi gledalci ne bo čutila dodatnega pritiska, ampak bo imela samo več želje. Na domačem turnirju se vedno uspe sprostiti in uživati v domačem okolju. To okolje bo tokrat še toliko bolj posebno, saj bo osrednje igrišče stalo v centru mesta – park Zvezda na Kongresnem trgu.

"Ko smo se sprehajali skozi park, si nekako poskušaš predstavljati teniško igrišče v parku in je težko. Zanimivo je in mislim, da bo nekaj zelo posebnega, in verjamem, da bo izpadlo zelo v redu. Po drugi strani igraš v parku, okrog tebe je narava in mislim, da se bom zelo dobro počutila."

Stvari gredo v pravo smer

A 22-letna teniška igralka ima pred domačim turnirjem v Ljubljani še druge obveznosti. V sredo se je namreč odpravila na ameriško turnejo, kjer bo glavni cilj OP ZDA. Turnirji potekajo na trdi podlagi, medtem ko bo turnir pri nas potekal na pesku.

"Približno deset dni treninga sem imela na trdi podlagi. Fizično se počutim v redu in tudi teniško se mi zdi, da gre vse v pravo smer. Mislim, da smo naredili najbolje, kot smo lahko. Počutim se v redu. Odvisno bo tudi še od kakšnih drugih faktorjev."

V ZDA se želi prebiti čim dlje. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kako se bo po vrnitvi z ZDA uspela prilagoditi na pesek?

Po OP ZDA se bo morala takoj navaditi na igro na pesku. Odvisno bo tudi od tega, kako daleč se bo uvrstila na zadnjem letošnjem turnirju za grand slam. "Načrt je, da čim dlje. S tem bom zelo zadovoljna in bom z veseljem prišla domov. V primeru, da mi na OP ZDA ne bo šlo tako dobro, je še en turnir pred Ljubljano. Ta se bo odvijal na pesku. V vsakem primeru bo to v redu opcija," je tik pred odhodom v ZDA povedala Juvanova.

