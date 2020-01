Nazadnje, ko sta igrali, je bilo zelo čustveno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peti dan OP Avstralije v ženski konkurenci bo zelo zanimivo, ko se bosta med seboj pomerili mladi zvezdnici svetovnega tenisa. To sta šele 15-letna Coco Gauff in Naomi Osaka. V igri dvojic bodo igrale tudi tri slovenske predstavnice.

Pravico osrednjega igrišča sta peti dan turnirja dobili tudi Coco Gauff in Naomi Osaka, igralki, ki v zadnjem obdobju polnita teniške tribune. Do zdaj sta odigrali samo en medsebojni dvoboj. Lani je po dveh nizih zmagala Osaka. Po dvoboju pa je bilo zelo čustveno, saj mlada Coco ni mogla skrivati solz razočaranja. V znak velikega spoštovanja jo je Osaka prosila, da naj ostane z njo na igrišču in nameni nekaj besed svojim navijačem.

Na teren bo stopila tudi prva igralka sveta Ashleigh Barty, njena nasprotnica bo Kazahstanka Jelena Ribakina. Sereno Williams pa čaka Kitajka Qiang Wang.

Foto: Gulliver/Getty Images

Tri naše v dvojicah

Zaradi dežja so odpadli dvoboji dvojic. V noči na petek bo tako Katarina Srebotnik v paru z Avstralko Monique Adamczak igrala proti španski navezi, Georgini Garcia-Perez in Sari Sorribes Tormo.

Andreja Klepač bo združila moči s Čehinjo Lucie Hradecko, v prvem krogu bosta igrali proti Japonkama Nao Hibino in Makoto Ninomija.

Tamara Zidanšek, ki je v sredo končala dvoboje v posamični konkurenci, bo v dvojicah igrala z Mario Bouzkovo. Njuni nasprotnici bosta Su-Wei Hsieh in Barbora Strycova.