Nasvet, ki ga ne bi pričakovali od mladega zvezdnika

Jannik Sinner je že nekaj časa na očeh javnosti, zadnja zmaga v Melbournu pa ga je izstrelila med zvezde. Zato bo zdaj še toliko bolj pod drobnogledom javnosti, ki pa prinaša tudi svoje pasti. Pred njim so se oziroma se še vedno z njo sooča velika trojica – Rafael Nadal, Roger Federer in Novak Đoković, ki so odraščali v drugačnih okoliščinah.

A zdaj prihaja nova generacija igralcev. Med njimi je tudi Jannik Sinner, ki velja za prijaznega, uspešnega in skromnega igralca. Vse te vrline je prevzel iz svoje družine, saj je njegov oče še ne dolgo nazaj delal kot kuhar, mama pa v strežbi. Sinner je tudi po veliki zmagi na OP Avstralije povedal, da vsakomur privošči starše, kot jih ima on.

"Otrokom povem, da morajo biti previdni." Foto: Guliverimage

Že danes otrokom razlaga, da morajo biti previdni

In pri novi generaciji so zelo prisotna družbena omrežja, na katerih mladi preživijo veliko časa. Mlade privlači vse, kar ponuja njihov pester svet. Če vse najbolj znane aplikacije dajejo možnost, da ste lahko v stikih s svojimi najbližjimi, imajo tudi svoje pasti, pred katerimi se je treba zaščititi.

Na zadnji novinarski konferenci, ki jo je organizirala italijanska teniška zveza, je Sinner podal svoje zelo zanimivo stališče glede družbenih omrežjih. Priznal je, da jih ne mara. "Otrokom povem, da morajo biti previdni. Mogoče je človek v tistem trenutku žalosten in deli veselo fotografijo in tako pošilja napačno sporočilo. Lahko pišeš stvari, o katerih ravno ne misliš tako. Ne uporabljam veliko družbenih omrežij, čeprav moram nekatere stvari tudi sam preveriti. Lahko živim brez njih. Raje gledam televizijske serije," je povedal novi teniški junak, ki prisega na skromnost in delavnost.

Verjame v skromnost in delavnost

"Če je človek skromen in dela naprej, je uspeh pozitivna stvar in te ne spremeni. Upam, da se ne motim, ampak sem prepričan, da bom vedno ostal enak. Sem preprost fant, star sem 22 let in rad igram igre na računalniku tako kot vsi drugi. Mislim, da to pri meni zelo cenijo."

Zakaj je šel v Monte Carlo? Foto: Guliverimage

Spopada se tudi že z manj prijetnimi vprašanji, a ima odgovor nanje

Vseeno se mladi teniški zvezdnik spopada že z nekoliko manj prijetnimi zgodbami. Nekateri mu očitajo, da je svoje stalno prebivališče (2020) preselil v Monte Carlo, ki je že dolga leta zatočišče za ljudi z debelimi denarnicami, saj je tamkajšnja davčna zakonodaja veliko prijaznejša kot drugje. Nekateri menijo, da bi, če bi stalni naslov preselil nazaj v Italijo, to pomenilo veliko simbolno vrednost. Na to vprašanje je moral odgovarjati tudi na tiskovni konferenci.

"Ko sem imel 18 let, sem treniral v Brodigheri s svojim nekdanjim trenerjem Riccardom Piattijem. Živel je v Monte Carlu in odločil sem se, da grem za njim. Dobra stran v Monte Carlu je, da je tam veliko teniških igralcev, s katerimi lahko treniraš. Objekti so zelo dobri in na voljo je več telovadnic. Všeč mi je tam, ker imam normalno življenje. Brez težav grem lahko v trgovino," je odgovoril Sinner.

Preberite še: