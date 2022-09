Težko je prenesla padec s teniškega vrha, zdaj upa na preobrat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Naomi Osaka ne more biti zadovoljna z rezultati v zadnjem obdobju.

Foto: Guliverimage

Japonska zvezdnica Naomi Osaka, nekdanja številka 1 svetovnega tenisa, je danes priznala, da je to sezono doživela veliko padcev, da je šla njena forma "bolj dol kot gor". Zmagovalka štirih grand slamov je na svetovni lestvici nazadovala na 48. mesto, ta teden pa bo skušala preobrniti sezono na domačem odprtem prvenstvu Japonske.

Japonska teniška igralka Naomi Osaka je na zadnjih treh turnirjih, na katerih je nastopila, izpadla že v prvem krogu, zdaj pa upa na boljšo predstavo pred domačimi navijači v Tokiu. 24-letna igralka je zadnji naslov osvojila lani na odprtem prvenstvu Avstralije, to sezono se je veliko borila tudi s poškodbo.

Veliko se je naučila o sebi

Ko je Tokio nazadnje gostil WTA-turnir, je bila zmagovalka Naomi Osaka. Foto: Reuters Toda Osaka upa, da bo na turnirju WTA v Tokiu, na katerem brani naslov, čeprav izpred treh let, saj se turnir vrača po koronski pandemiji, uspešnejša, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Letošnje leto zame ni bilo najboljše, vendar sem se veliko naučila o sebi," je dejala Osaka in dodala, da je "srečna, da je zdrava".

"Življenje je sestavljeno iz vzponov in padcev in to leto je bilo več padcev, a na splošno gledano sem precej zadovoljna s tem, kjer sem zdaj," je dodala Japonka, ki je leto preživela zunaj najboljše deseterice na lestvici WTA.

Težko je prenesla padec z vrha

Na turnirju v Tokiu jo v prvem krogu čaka Avstralka Daria Saville. Foto: Guliverimage Tako na odprtem prvenstvu Francije kot ZDA je izpadla v prvem krogu, nastop v Wimbledonu pa je odpovedala zaradi poškodbe ahilove tetive. Osaka je priznala, da je padec s športnega vrha težko prenesla.

"Na začetku je bilo težko, samo zato, ker sem se počutila, kot da bi morala biti nekje, kjer očitno trenutno nisem," je dejala in v isti sapi dodala, da je zdaj končno pomirjena s tem: "Vem, da sem tukaj, kjer sem, z razlogom."

Osaka se bo v prvem krogu domačega turnirja pomerila s 55. igralko sveta, Avstralko Dario Saville.