Za 22-letno Claro Tauson je to tretja turnirska zmaga po uspehih v Lyonu in Luksemburgu 2021. Naomi Osaka, ki je lovila osmi turnirski naslov, je po prvem nizu poklicala zdravniško pomoč in nato dvoboj predala, čeprav dotlej ni kazalo, da je z njo kaj narobe.

Po prvem nizu je Japonka opravila nekaj razteznih vaj, po posvetu pa je nato zmagovalka štirih turnirjev za grand slam le stisnila roko tekmici.

Due to injury, Osaka has retired from the match. Clara Tauson is the champion with a final score of 4-6.



We wish you a speedy recovery, Naomi 💜#ASBClassic25 pic.twitter.com/jIyhBDfkFA