Nadal želi na nek način pomagati, Aljaž Bedene v dvojicah

Nadal obljublja, da bo dal vse od sebe

"Edino stvar, ki jo lahko zagotovim je, da se bom vsak dan trudil po svojih najboljših močeh in pokazati ljudem, da bom dal vsak dan dal vse od sebe. Na nek način šport pomaga ljudem," je po zmagi v prvem krogu povedal Rafael Nadal, kralj peska in 12-kratni zmagovalec OP Francije.

V drugem krogu bo njegov nasprotnik Američan Mackenzie McDonald, trenutno 236. igralec sveta, ki se je do zdaj na pariškem pesku najdlje prebil do prvega kroga. Za Majorčana in devet let mlajšega nasprotnika bo to prvi medsebojni dvoboj. Nadal je le enkrat v karieri izgubil proti igralcu, ki je bil uvrščen nižje kot je McDonald, tako da je tudi tokrat velik favorit.

Aleksander Zverev Foto: Gulliver/Getty Images

Na osrednjem igrišču bo igral tudi Aleksander Zverev, peti nosilec turnirja. V drugem krogu ga čaka domačin Pierre-Hugues Herbert. Zverev, ki je bil na zadnjem OP ZDA finalist. Zanimiva je medsebojna statistika. Igralca sta se do zdaj srečala štirikrat, boljši izkupiček pa ima Francoz (3:1), a dvoboje sta igrala že nekaj let nazaj.

Na delu bo tudi novopečeni zmagovalec OP ZDA Dominic Thiem, ki bo igral proti Jacku Socku. Avstrijec in Američan sta so zdaj igrala štirikrat. V zmagah z izidom 3:1 vodi Thiem. Zanimivo bo spremljati tudi Stana Wawrinko, ki je v prvem krogu "odpihnil" Andyja Murryja. Švicar bo lopar prekrižal z Nemcem Dominik Koepfer.

Foto: Gulliver/Getty Images

Aljaž Beden se bo preizkusil v dvojicah

Aljaž Bedene, naš najboljši slovenski igralec, bo v sredo skupaj z Dennisom Novakom igral v dvojicah. Njuna nasprotnika bosta Ricardas Berankis in Jošihihito Nišioka.