Nadal tokrat le za prestiž, zvečer bo šlo bolj zares

V četrtek bosta na finalnem teniškem turnirju najboljše osmerice v Torinu dva dvoboja. Najprej bosta igrala Rafael Nadal in Casper Ruud, zvečer se bosta za polfinalno vstopnico udarila še Felix Auger Aliassime in Taylor Fritz.

Dvoboj Rafaela Nadala in Casperja Ruuda ne bo imel pomembne vloge, saj Španec nima več možnosti za uvrstitev v polfinale turnirja. Španec in Norvežan sta do zdaj igrala le en medsebojni dvoboj. Letos je bil na pariškem pesku gladko boljši Majorčan, ki se po tem dvoboju odpravlja domov.

Taylor Fritz je v Torinu zbral eno zmago in poraz in se bo danes zvečer boril za zmago. Foto: Reuters

Veliko bolj zanimiv bo večerni dvoboj. Loparje bosta prekrižala Kanadčan Felix Auger Aliassime in Američan Taylor Fritz. Tudi onadva sta do zdaj odigrala le en dvoboj, in sicer na začetku letošnjega leta v Avstraliji na ATP Cup, kjer se je zmage veselil tri leta starejši Fritz.

Kakšen je format tekmovanja?

Predtekmovanje poteka v dveh skupinah (zelena in rdeča), v katerih so razporejeni po štirje igralci. V skupinah bodo igrali vsak z vsakim, kar pomeni, da vsakega igralca čakajo najmanj trije dvoboji. Najboljša dva iz vsake skupine se uvrstita v polfinale. Zmagovalca iz polfinala se bosta na koncu udarila za prestižno lovoriko.

Torino, finalni turnir (5. dan) Rafael Nadal (Špa, 1) - Casper Ruud (Nor, 3)

Felix Auger Aliassime (Kan, 5) - Taylor Fritz (ZDA, 8)