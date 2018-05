Nadal spet na vrhu, Aljaž Bedene pridobil eno mesto

Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal se je po zmagi na turnirju v Rimu vrnil na vrh lestvice ATP, na kateri ima sto točk prednosti pred prvim zasledovalcem Švicarjem Rogerjem Federerjem. Najboljši Slovenec Aljaž Bedene je v primerjavi s prejšnjim tednom pridobil eno mesto in je 64. igralec sveta.

Drugi najboljši Slovenec je Blaž Kavčič, ki je pridobil eno mesto in je 152. Štiri mesta višje je Blaž Rola na 233. mestu. Nik Razboršek je 657.

Na tretjem mestu je ostal Nemec Alexander Zverev. Četrto in peto mesto sta zamenjala Hrvat Marin Čilić in Bolgar Grigor Dimitrov. Do spremembe v prvi deseterici je prišlo še na devetem in desetem mestu, Belgijec David Goffin je prehitel Američana Johna Isnerja.

* Lestvica ATP (21. maj 2018):



1. (2) Rafael Nadal (Špa) 8.770

2. (1) Roger Federer (Švi) 8.670

3. (3) Alexander Zverev (Nem) 5.615

4. (5) Marin Čilić (Hrv) 4.950

5. (4) Grigor Dimitrov (Bol) 4.870

6. (6) Juan Martin del Potro (Arg) 4.450

7. (7) Kevin Anderson (JAR) 3.635

8. (8) Dominic Thiem (Avt) 3.195

9. (10) David Goffin (Bel) 3.020

10. (9) John Isner (ZDA) 2.955

...

64. (65) Aljaž Bedene (Slo) 850

152. (153) Blaž Kavčič (Slo) 369

233. (237) Blaž Rola (Slo) 243

657. (656) Nik Razboršek (Slo) 37