Na teniškem OP ZDA največji nagradni sklad doslej

Teniški turnir za grand slam v New Yorku, ki se bo začel 23. avgusta, bo v letošnji izvedbi poskrbel za nov finančni rekord. Prireditelji so sporočili, da so povečali nagradni sklad, ta zdaj znaša rekordnih 57 milijonov dolarjev (50,6 milijona evrov). V primerjavi z letom 2018 je denarna pogača večja za osem odstotkov.

Nova številka ni rekordna le za ameriški turnir za grand slam, denarni sklad je največji v zgodovini vseh tekmovanj velike četverice.

Prireditelji so sporočili, da bosta zmagovalca med posamezniki prejela po 3,85 milijona dolarjev, kar je tudi največ doslej, med dvojicami pa bodo zmagovalci prejeli po 740.000 dolarjev.

Tudi tisti, ki ne bodo prišli tako daleč, bodo iz New Yorka odšli z zajetnim plačilom. Za poražence v drugem krogu bo namreč plačilo 100.000 dolarjev, v prvem krogu pa 58.000, kar je 47 odstotkov več kot pred štirimi leti.

"Ponosni smo, da lahko na OP ZDA ponudimo najboljšim teniškim igralcem na svetu največji denarni nagradni sklad v našem športu," je o bogatem skladu dejal predsednik ameriške teniške zveze USTA Patrick Galbraith.

V New Yorku so ponosni tudi na tradicijo in na to, da prvi uveljavljajo novosti. Leta 1973 so bili Američani prvi, ki so izenačili denarna sklada v moški in ženski konkurenci, letos pa bodo kot prvi na turnirjih četverice uvedli še eno novost.

USTA bo milijon dolarjev nakazala v poseben sklad, namenjen igralcem, ki končujejo kariere. V nekakšen teniški pokojninski sistem bodo v New Yorku namenili po 500.000 dolarjev zvezama ATP in WTA.