Na pariški pesek bo stopila Polona Hercog, 20 let Serene Williams

Polona Hercog bo v 1. krogu pariškega turnirja iskala proti Anastaziji Pavuljčenko. Igralki sta se do zdaj trikrat pomerili, dokončali pa sta le en dvoboj. Na preostalih dveh je prišlo namreč do predaje. Edini dvoboj, ki sta ga do konca igrale, je bil daljnega leta 2010, ko je bila po dveh nizih boljša Rusinja.

Polona na OP Francije že osmič igra na glavnem turnirju. Najdlje, do tretjega kroga, pa se je prebila leta 2010. Hercogova je letos na pesku pokazala nekaj zelo dobrih iger. Na turnirju v Istanbulu se je prebila do finala.

Mineva že 20 let

Letos je 20 obletnica, kar je Serena Williams prvič igrala na Roland Garrosu. Leta 1998 se je kot 16-letnica prebila do osmine finala, prvič pa je slavila leta 2002. Pozneje je na največjem turnirju na pesku slavila še v letih 2013 in 2015.