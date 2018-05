Ali so pretiravali? Đokovića bi lahko diskvalificirali. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković je v uvodnem krogu po teh nizih premagal Rogeria Dutro Silvo s 6:3, 6:4, 6:4. Srbski zvezdnik je kljub slabim rezultatom veliko na očeh javnosti in ljubiteljev tenisa. V ponedeljek se je v dvoboju sporni trenutek zgodil proti koncu tretjega niza, ko se je v eni izmed točk žogica dotaknila mrežice in padla na stran Srba. To je Novaka tako razjezilo, da je žogico z loparjem udaril proti stolom, kjer igralca počivata med odmori.

Občinstvu se je takoj opravičil

Nad to potezo ni bilo navdušeno niti občinstvo, ki je Beograjčana izžvižgalo, a se je ta takoj opravičil za svojo nešportno potezo. Veliko bolj kritični so bili komentatorji omenjene televizije, ki so menili, da je bil 12-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam blizu diskvalifikacije.

Ob tem so spomnili na dogodek iz leta 2016, ko je Đokoviću lopar spolzel iz rok in zadel ogrado.

Foto: Guliver/Getty Images

Novak Đoković je po dvoboju povedal, da je igral dovolj dobro, da je zmagal, vendar še zdaleč ni bil zadovoljen s prikazano igro. "Igra ni bila na ravni, kot sem si želel, ampak takšne so bile okoliščine in tak je bil občutek … Na koncu sem igral dovolj dobro, da sem zmagal," je uvodoma povedal Đoković, ki pravi, da mu še vedno manjka dvobojev na najvišji ravni.

Veliko poznavalcev tenisa meni, da Srb še vedno ne igra tenisa s takšno strastjo, kot ga je takrat, ko je bil na vrhuncu svoje kariere. "Ne vem, morda tako delujem. Predvidevam, zakaj je tako … Nisem med prvih pet na svetu in to se vsem zdi nenavadno. Vseskozi mi postavljajo takšna vprašanja. Za nekatere ljudi je biti uvrščen med prvih dvajset igralcev neuspeh," je še povedal Đoković, ki ga v drugem krogu čaka Španec Jaume Antoni Munar Clar.