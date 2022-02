Mlademu Špancu uspel velik podvig

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španec Carlos Alcaraz je zmagovalec teniškega turnirju ATP v Rio de Janeiru z nagradnim skladom 1.660.290 dolarjev. V finalu je 18-letnik po uri in 26 minutah s 6:4 in 6:2 premagal Argentinca Diega Schwartzmana, s čimer je postal najmlajši zmagovalec turnirja ATP 500, odkar ta kategorija od leta 2009 obstaja.

Za Alcaraza, ki se bo na novi računalniški lestvici ATP prvič v karieri povzpel med najboljših 20 igralcev sveta, je to druga turnirska zmaga. Prvič je zmagal lani v Umagu prav tako na pesku.

Tretji nosilec turnirja, 29-letni Argentinec, je igral v drugem zaporednem finalu in tudi tokrat izgubil. Pretekli teden ga je v finalu domačega Buenos Airesa premagal Norvežan Casper Ruud. Schwartzman, za katerega je bil to 14. finale v karieri, ostaja pri štirih končnih zmagah, med njimi ima iz leta 2018 tudi zmago iz Brazilije.

Norrie na Floridi do tretje lovorike ATP

Britanski teniški igralec Cameron Norrie je osvojil tretjo lovoriko ATP, potem ko je v finalu turnirja ATP v Delray Beachu z nagradnim skladom 593.895 dolarjev s 7:6 (1) in 7:6 (4) premagal Američana Reillyja Opelko. Šestindvajsetletni levičar je zmagal po uri in 51 minutah.

Norrie, 13. igralec sveta, je pred tem lani slavil v Indian Wellsu in Los Cabosu. Njegovo razmerje zmag in porazov v finalih je zdaj 3:5.

Opelka je sicer serviral 25 asov, a to vseeno ni bilo dovolj, da bi premagal prvega nosilca turnirja na Floridi ter tako osvojil drugo zaporedno lovoriko, potem ko je pretekli teden slavil v Dallasu. Štiriindvajsetletni Američan ostaja pri treh lovorikah in eni končni zmagi v Delray Beachu iz leta 2020, medtem ko je bil to njegov drugi poraz v finalih turnirjev ATP.

Rio de Janeiro, ATP (1.660.290 dolarjev):

- finale:

Carlos Alcaraz (Špa/7) - Diego Schwartzman (Arg/3) 6:4, 6:2.



Delray Beach, ATP (593.895 dolarjev):

- finale:

Cameron Norrie (VBr/1) - Reilly Opelka (ZDA/2) 7:6 (1), 7:6 (4).