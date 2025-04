"Da, to je postalo smešno, bizarno in tudi dolgočasno," nam je v pogovoru povedal slovenski tekač na smučeh, Miha Šimenc, potem ko je beseda nanesla na norveško prevlado v tem športu. Slovenski športnik iz Logatca je po končani sezoni spregovoril še o nekaterih drugih zanimivih temah.

Miha Šimenc je že kar nekaj časa aktiven v teku na smučeh in velja za našega najbolj izkušenega tekača na smučeh. Dejstvo je, da so časi Petre Majdič, Vesne Fabjan, Anamarije Lampič, Katje Višnar in še nekaterih drugih minili. Tudi letos v teku na smučeh rezultatsko ni bilo presežkov, kar zase priznava tudi naš sogovornik.

Svetovno prvenstvo je bilo veliko razočaranje

"Nekaj je bilo dobrega, veliko pa tudi ne. Imam dva lepa rezultata v polfinalu. Bilo pa je preveč nesrečnih rezultatov med 30. in 40. mestom. Mislim, da sem jih naštel pet, ko mi je zmanjkala sekunda oziroma še manj. In če bi mi vse te rezultate uspelo pretopiti med najboljših trideset, bi lahko rekel, da je bila ta sezona super. Tako pa ne morem reči, da sem ravno zadovoljen. Dva rezultata sta super, ostalo pa povprečno," nam je v uvodu povedal Šimenc in priznal, da ga je letošnje svetovno prvenstvo v Trondheimu, od katerega je veliko pričakoval, razočaralo. Trdi, da je bil v pravi formi, a jim do danes še ni uspelo analizirati, kaj je šlo narobe. Meni, da je bila težava v smučkah, mazilu ali pa strukturi. O tem se bodo pogovorili čez nekaj časa, ko se bodo glave nekoliko ohladile.

V tej sezoni smo lahko znova videli prevlado norveških tekmovalcev, ki so dobivali tekme kot po tekočem traku. Marsikateri gledalec in tudi tekmovalec njihovo dominanco spremlja z dvignjenimi obrvmi in se sprašuje, kako je to možno. Mi Šimenc pa se strinja, da to za njihov šport ni najbolje.

"Da, to je postalo smešno, bizarno in tudi dolgočasno. Če pomislim z vidika navijača, se mi zdi, da to ni najbolje. Tako pač je. Če so dobri, potem ne bodo rekli, naj bomo še mi boljši. Pogoje imajo, kakršne imajo. Mi smo šli letos pred svetovnim prvenstvom na priprave v Lillehammer na Norveško. In tam sem videl to razliko. Tam smo trenirali cel teden, naredili smo okrog 200 kilometrov in pretekli le petino prog, kolikor jih imajo tam. Torej 200 kilometrov je petina vseh prog, ki jih imajo tam okrog. Mislim, da sem še premalo rekel. Te proge se ne končajo, terenov je neomejeno. "Vsi lahko stopijo iz hiše na smučke, medtem ko se moram jaz pri nas voziti uro in pol, da pridem do trikilometrskega kroga v Planici."

Rusi bi jim znali konkurirati

Sam pravega razloga za takšno prevlado ne vidi, saj meni, če bi več treniral, še ne pomeni, da bi bil zaradi tega boljši. Meni, da igrajo pri Norvežanih pomembno vlogo tradicija, mentaliteta in tudi izbor tekmovalcev, ki ga imajo na voljo. Na Norveškem namreč ni nič nenavadnega, če gre teč cela družina skupaj. Zato v tej poplavi tekačev ni težko najti najbolj talentiranih.

Čeprav se 29-letni Šimenc ne želi spuščati v politične teme, pa vseeno meni, da je škoda, da še vedno ne pustijo tekmovati ruskim tekmovalcem. "Na žalost ni Rusov. Mislim, da bi oni znali konkurirati, in tekmovanje bi bilo bolj zanimivo. Je pa zanimivo, da jim tudi Švedi n Finci, ki imajo podobne pogoje, ne morejo slediti."

Trudijo se, da bi stvari izboljšali

Povedal nam je, da imajo pogosto sestanke, imajo namreč dva predstavnika v Fisu in stremijo k temu, kaj bi lahko stvari izboljšali in bi postala tekmovanja bolj zanimiva.

"Vsi se zavedamo, da gre vse skupaj navzdol. Skandinavski trg je majhen v primerjavi z Evropo in ni takšnih zaslužkov. Zato se tudi oni zavedajo, da je treba nekaj narediti v tej smeri. Enostavne rešitve ni. Jaz bi omejil finančna sredstva za mazila. A ko sem govoril z drugimi, je težava v proizvajalcih smuči in mazil, saj se oni ne strinjajo. Finančno bo zmeraj slabše, druga stvar pa je, da nam zime v Evropi res ne gredo na roko."

"Sam sploh ne vem, kako bi otroka v Logatcu navdušil za ta šport, če je v celem letu samo en teden snega. Kako naj mu jaz razložim, da je to lep šport, če se je treba vsak dan voziti tri ure, da sem lahko eno uro in pol na treningu, in to v trikilometrskem krogu.

Še zdaj prisega na norveškega trenerja

Že nekaj časa je v slovenski ekipi glavni trener Norvežan Ola Vigen Hattestad, nekdaj vrhunski tekmovalec in tudi olimpijski prvak. Šimenc že vsa leta poudarja, da je on zanje velik doprinos in da si boljšega trenerja ne bi mogel želeti.

"Srčno si želim, da trenerski štab ostane isti. Servisna ekipa se bo verjetno spremenila, ker so imeli določene nerešljive težave. Moja želja je, da trenerska ekipa ostane ista. Torej za eno sezono še upam, potem pa bom tudi sam videl, kako bo z mojo kariero," odkrito pove slovenski športnik in doda: "Ne bom rekel, da sem star, ampak moram gledati tudi na družino. Otroci vseeno niso najbolj zadovoljni, ker sem tako malo doma. Za zdaj sem osredotočen na prihodnjo sezono, ki je olimpijska."

