V živo: bo Federer prišel do svoje 101. turnirske lovorike?

Na teniškem turnirju serije masters v Miamiju poteka še zadnje dejanje. V velikem finalu se merita Roger Federer in John Isner.

Mnogi ljubitelji tenisa so si želeli, da bi se v finalu srečala Roger Federer in Novak Đoković, a je Srb izpadel že v osmini finala in je, kot kaže, trenutno v manjši krizi. Švicarju tako nasproti stoji Američan John Isner, ki tudi brani lansko lovoriko v Miamiju.

Za Rogerja Federerja in Johna Isnerja je to šele prvi pravi dvoboj po štirih letih. Sicer sta se do zdaj pomerila osemkrat, statistika pa govori v prid 37-letnega Švicarja (6:2). Nazadnje sta igrala v tekmovanju Laver cup, ko je bil po treh nizih boljši Federer. Ta se zaveda, da visokorasli Američan ne bo lahek nasprotnik.

