Medvedjev v Dubaju do tretjega naslova v treh tednih

Za 27-letnega Medvedjeva je to tretji zaporedni naslov po Rotterdamu in Dohi ter osemnajsti v karieri. Na poti do končnega slavja je v polfinalu v dveh nizih izločil prvega igralca na svetu Srba Novaka Đokovića. Hkrati je bila to njegova štirinajsta zmaga v nizu.

Rubljov je moral s porazom predati Medvedjevu številko ena ruskega tenisa. Na novi razpredelnici bo Medvedjev skočil na šesto mesto, Rubljov pa nazadoval na sedmo.

Slabi dve leti mlajši Rubljov ni ubranil lanske zmage v Dubaju in ostaja pri trinajstih naslovih ATP.

Dubaj, ATP (2.855.495 dolarjev):

- finale:

Danil Medvedjev (Rus/3) - Andrej Rubljov (Rus/2) 6:2, 6:2.