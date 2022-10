Ljudje so zmedeni. Kaj bo naredila ena najboljših športnic vseh časov?

Ko se je športno upokojil teniški igralec Roger Federer, mu je zapisala dobrodošlico v klub upokojencev.

Federerju je napisala: Dobrodošel v klub upokojencev

Na letošnjem turnirju za grand slam OP ZDA avgusta je bilo več ali manj jasno, da se Serena Williams poslavlja od profesionalnega tenisa. Tako je povedala tudi sama, saj je med drugim dejala, da bi se rada posvetila drugim stvarem in si tudi povečala družino. Med drugim je še 16. septembra danes že upokojenemu Rogerju Federerju zapisala: Dobrodošel v klub upokojencev.

Serena Williams je letos igrala le štiri turnirje. Nazadnje na OP ZDA, ko se je poslovila v tretjem krogu. Foto: Guliver Image

A zdi se, da 41-letna Američanka še ni povsem opustila misli, da bi se prihodnjo sezono vrnila na teniška igrišča. Celo več. Na nedavnem nastopu na TechCrunch Disrupt v San Franciscu, kjer je promovirala svoje podjetje Serena Ventures, je bila brez dlake na jeziku. "Možnosti, da se vrnem, so velike. Lahko pridete v mojo hišo in videli boste, da imam igrišče," je povedala in ob tem dodala, da ni niti razmišljala o popolni upokojitvi, kot je to povedala avgusta.

"Še vedno nisem zares razmišljala o tem. En dan sem šla na igrišče in spoznala, da prvič v življenju ne igram za tekmovanja. In bilo je zelo čudno. Za zdaj uživam, ampak še vedno poskušam najti ravnovesje," še dejala Williamsova, ki nikoli ni marala besede upokojitev, ampak je ob tem raje uporabila besedo evolucija.

V svoji karieri je dosegla vse, a vedno so jo zanimali tudi rekordi. Foto: Guliverimage

Ustavila se je pri številki 23

Legendarni ameriški športnici je v njeni dolgoletni karieri uspelo zmagati na 23 turnirjih za grand slam, tako da ji ni uspelo izenačiti rekorda. Tega ima še vedno v lasti Avstralka Margaret Court (24).

Petkrat je bila tudi zmagovalka zaključnega turnirja serije WTA, z ZDA je leta 1999 slavila v nekdanjem pokalu Fed, dvakrat je osvojila tudi Hopmanov pokal.

Poklicno kariero je začela oktobra 1995 kot štirinajstletnica, skupaj pa je v slabih 27 letih zbrala 856 posamičnih zmag in na vrhu lestvice WTA prebila 319 tednov.