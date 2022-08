Iga nedotakljiva, Halepova nazaj v top 10, Medvedjev št. 1

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lestvici WTA in ATP

Iga Swiatek tudi na novi teniški lestvici WTA ostaja trdno zasidrana na prvem mestu. Med najboljšimi je prišlo do nekaj sprememb, po letu dni se v prvo deseterico vrača zmagovalka Toronta Simona Halep. Na lestvici ATP pa na prvem mestu ostaja Danil Medvedjev, a je glede na minuli teden izgubil skoraj tisoč točk.

Simona Halep, leta 2017 številka 1 ženskega tenisa, ki je v nedeljo v Kanadi osvojila 24. lovoriko ter drugo letos, se je vrnila med najboljše in je pred začetkom zadnjega grand slama sezone, odprtega prvenstva ZDA, na šestem mestu svetovne lestvice.

Romunka je dosegla svoj največji uspeh po zmagi v Rimu maja 2020. "Tako dolgo sem bila v top 10, zdaj pa se mi prvič zdi, da je to res nekaj posebnega. Zelo sem vesela. Ob začetku leta nisem bila zelo samozavestna, da mi bo uspelo sezono končati med najboljšimi, vendar sem končno spet nazaj," je o tem dejala 30-letna Halepova. "To je res poseben trenutek v moji karieri in v njem bom uživala. A zdaj spet lahko sanjam še o več."

Simona Halep Foto: Reuters Najboljša Slovenka Kaja Juvan je zadržala 67. mesto, Tamara Zidanšek pa je 84. igralka sveta.

Juvanova je minuli teden zaigrala v kvalifikacijah Cincinnatija, vendar je izpadla že v prvem krogu proti Poljakinji Magdaleni Frech. To je bil njen prvi dvoboj vse od Wimbledona in obenem prvi po prebolelem covidu-19.

Koronsko okužbo je julija še drugič letos staknila tudi Zidanškova, ki se pripravlja na zadnji del sezone z vrhuncem v New Yorku in se bo na igrišča predvidoma vrnila v kanadskem Granbyju prihodnji teden. Na svetovni lestvici je glede na minuli teden napredovala za eno mesto in je zdaj 84. igralka sveta.

Lestvica WTA (15. avgust):



1. (1) Iga Swiatek (Pol) 8501 točka

2. (2) Anett Kontaveit (Est) 4476

3. (4) Maria Sakari (Grč) 4190

4. (3) Paula Badosa (Špa) 4155

5. (5) Ons Jabeur (Tun) 3920

6. (15) Simona Halep (Rom) 3255

7. (6) Arina Sabalenka (Blr) 3121

8. (7) Jessica Pegula (ZDA) 3116

9. (8) Garbine Muguruza (Špa) 2990

10. (9) Darja Kasatkina (Rus) 2795

...

67. (67) Kaja Juvan (Slo) 883

84. (85) Tamara Zidanšek (Slo) 744

225. (224) Dalila Jakupović (Slo) 298

307. (289) Polona Hercog (Slo) 201

Medvedjev na vrhu, Ruud po novem peti

Danil Medvedjev Foto: Guliverimage Nemec Alexander Zverev za ruski teniškim igralcem Danilom Medvedjevom zaostaja samo še za 125 točk, tretji pa je Španec Rafael Nadal. Med najboljšo deseterico sta mesti zamenjala Norvežan Casper Ruud, ki je po novem peti, ter Grk Stefanos Cicipas, ki je nazadoval na sedmo mesto. Ruud je postal peti igralec sveta, čeprav je izgubil v polfinalu Montreala.

Zmagovalec mastersa v Kanadi Španec Pablo Carreno Busta je skočil za devet mest in je po novem 14. igralec sveta, finalist turnirja, Poljak Hubert Hurkacz, pa je zadržal deseto mesto. Slovenski igralci so daleč od najboljših; nobenega ni med prvimi 300 igralci.

Lestvica ATP (15. avgust):



1. (1) Danil Medvedjev (Rus) 6885 točk

2. (2) Alexander Zverev (Nem) 6760

3. (3) Rafael Nadal (Špa) 5620

4. (4) Carlos Alcaraz (Špa) 5045

5. (7) Casper Ruud (Nor) 4865

6. (6) Novak Đoković (Srb) 4770

7. (5) Stefanos Cicipas (Grč) 4650

8. (8) Andrej Rubljov (Rus) 3630

9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3625

10. (10) Hubert Hurkacz (Pol) 3435

...

344. (286) Aljaž Bedene (Slo) 130

624. (590) Tomas Lipovšek Puches (Slo) 37

681. (532) Blaž Rola (Slo) 30