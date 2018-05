Brez sprememb na vrhu, Hercogova pridobila mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na novi teniški lestvici WTA je vrh ostal nespremenjen. V prvi deseterici so vse igralke ostale na svojih mestih, vodi Romunka Simona Halep pred Danko Caroline Wozniacki in Španko Garbine Muguruza. Najboljša Slovenka Polona Hercog je pridobila eno mesto in je zdaj 58.