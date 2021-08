Kvalifikacije za OP ZDA za zaprtimi vrati, turnir ne

Kvalifikacije za zadnji teniški grand slam sezone, odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, bodo zaradi varnostnih razlogov potekale za zaprtimi vrati, so na spletni strani turnirja objavili organizatorji. Bo pa prisotnost gledalcev dovoljena na glavnem delu turnirja, ki bo potekal med 30. avgustom in 12. septembrom.

"V kvalifikacijskem tednu se na prizorišču nahaja največje število športnikov in njihovega osebja. Tako si 256 igralcev, ki igrajo kvalifikacije, deli prostor z več stotimi igralci, ki so že uvrščeni na turnir med posamezniki in dvojicami. Na prizorišču pa so prisotne tudi ekipe igralcev, kar pomeni da v tistem tednu do prizorišč dostopa več kot 2500 ljudi," so zapisali organizatorji.

Ker so zaradi zdravstvenih razlogov za kvalifikacijski teden na odprto prestavili tako jedilnico, rekreacijske in trening objekte, ni prostora za navijače. Kot so še dodali organizatorji, je njihova glavna skrb zdravje športnikov in navijačev.

Si bodo pa po poročanju tujih medijev slednji lahko ogledali teniške obračune v glavnem delu turnirja.