Kontroverzna odločitev sodnika, mnogi so bili ogorčeni #video

V ponedeljek sta se v osmini finala OP Francije pomerila Holger Rune in Francisco Cerundolo. Na koncu je epski dvoboj po petih nizih dobil Rune.

👀 The umpire misses a clear double-bounce

😬 The ball kid steps onto the court at the same time

🤯 Cerundolo ends up being broken at the end of the game



𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬𝐲 in the match between Holger Rune and Francisco Cerundolo! 😲#RolandGarros pic.twitter.com/QspfKU3r1V — Eurosport (@eurosport) June 5, 2023

Tudi pobiralec žogic je že vstal

Teniški sodniki večkrat naredijo kakšno napako. Seveda, človeško se je motiti, ampak v tem primeru je sodnik Kader Nouni naredil res veliko napako, zaradi katere se je marsikdo zgražal.

Nouni v četrti igri tretjega niza ni opazil, da se je žogica dvakrat odbila. Cerundolo je udaril forehand po paraleli, medtem ko je bil Rune v drugem kotu igrišča, in jasno je bilo, da bo težko ujel žogico. Mladi Danec je žogico vseeno udaril, ko se je ta več kot očitno dvakrat odbila. Točka bi morala biti za Argentinca, a se je zgodilo nasprotno. Sodnik ni opazil dvojnega odboja in je kaznoval Cerundolo, ker je predčasno nehal igrati. Na posnetku se vidi, kako je pobiralec žogice to želel že pobrati. Poleg vsega je bila ta točka zelo pomembna, saj je Rune nasprotniku odvzel servis in pozneje osvojil tretji niz.

Holger Rune prvi, da mu je žal za nasprotnika. Foto: Guliverimage

Holger Rune pravi, da je takšno življenje

Na družbenih omrežjih se je razvila vroča debata, da bi bil lahko Holger Rune toliko pošten do nasprotnika in priznal, da se je žogica zares dvakrat odbila. Pozneje so ga na novinarski konferenci vprašali, kaj si misli o sporni točki, ki mu jo je prisodil sodnik.

"Jaz sem samo tekel za žogico. Potem ko je sodnik odločitev sprejel, sem na ekranu videl, da se je žogica dvakrat odbila. Žal mi je. Žal mi je zanj, ampak to je tenis. To je šport. Nekateri sodniki delajo napake. Nekateri v mojo korist, drugi v korist nasprotnika. Takšno je življenje," je po dvoboju povedal Rune.

Boris Becker Foto: Reuters

Svoje mnenje si je ustvaril tudi Boris Becker, ki dela kot strokovni komentator na eni izmed športnih televizij. Tudi Nemec je prepričan, da se je sodnik odločil narobe. "Videl sem počasni posnetek. Brez dvoma je žogica dvakrat odskočila. Cerundolo je to videl in se zato tudi ustavil. Po mojem mnenju je bila to napačna odločitev."

"Rune je to stoodstotno videl. Vprašanje je, ali se to prizna. So profesionalci, ki to naredijo, in so drugi, ki tega ne naredijo. Vseeno je to delo sodnika, saj je on naredil napako, ne igralec," je za Eurosport povedal Becker, nekdanji vrhunski teniški igralec in med drugim tudi nekdaj trener Novaka Đokovića.

