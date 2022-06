Kolesar po Nadalovi zmagi: Mi bi bili dopingiranci

Zadnji konec tedna smo na teniškem OP Francije videli epsko zmago Rafaela Nadala, ta je imel težave s kronično poškodbo stopala. Spomnimo, da je Španec pred vsakim dvobojem dobil injekcijo, ki mu je deloma omrtvičila stopalo, da je lahko sploh igral.

Guillaume Martin: To, kar je storil Rafael Nadal, bi bilo pri kolesarjenju nemogoče. Foto: Reuters

Pri kolesarjenju bi bilo to nemogoče

Nekateri Španca zaradi svoje požrtvovalnosti še bolj kujejo v zvezde, medtem ko nekateri menijo, da se 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam preveč igra s svojim zdravjem. Zelo neposreden v svoji izjavi je bil med drugim tudi francoski kolesar Guillaume Martin. Ta namreč meni, da bi v tem primeru kolesarja že zdavnaj označili za dopingiranca, in dejal, da bi morali vse te stvari v športu bolj poenotiti.

"To, kar je storil Rafael Nadal, bi bilo pri kolesarjenju nemogoče. In to se mi zdi povsem normalno. Če smo bolni ali poškodovani, ne tečemo ali tekmujemo. Dolgoročno nisem prepričan, da bi to Nadalovemu stopalu kaj koristilo. Te stvari nimajo samo zdravilnega učinka, zagotovo lahko izboljšajo sposobnosti športnika. Če bi kolesar naredil nekaj podobnega, četudi ne bi bilo prepovedano, bi ga vsi obsodili, da je dopingiran," je za francoski L'Equipe povedal 29-letni kolesar.

Foto: Reuters

Ne bo šel za vsako ceno v Wimbledon

Rafael Nadal med OP Francije ni želel govoriti o svoji poškodbi, po 14. zmagi na pariškem pesku pa je razkril vse svoje težave in priznal, da je pred vsakim dvobojem dobil injekcijo v živec, da je umiril bolečine. Majorčan, ki je v Španiji že obiskal svojega zdravnika, je dejal, da na takšen način ne želi več igrati. Zato je pod vprašajem tudi njegov nastop na sveti travi v Wimbledonu.

"Wimbledon je bil vedno prioriteta. Če bom lahko igral s protivnetnimi zdravili, potem bom igral, pod injekcijami pa ne. Nočem biti več v takšnem položaju. Lahko se zgodi enkrat, ampak to ni moja filozofija življenja," je pred dnevi na novinarski konferenci povedal eden od najboljših igralcev vseh časov.

Rafael Nadal ima doma že prve terapije.

Rafa ima v Španiji že nove terapije, kjer mu poskušajo pomagati z impulzno radijsko frekvenco. Njegov zdravnik Angel Ruiz Cotorro je za španske medije povedal, da 36-letni Španec trenutno dobro napreduje, več pa bo znano čez dva ali tri dni. "Če bodo po terapiji kakšne težave, bomo videli, ali bo tekmoval v Wimbledonu ali ne," je povedal Cotorro, ki je uspeh Nadala v Parizu označil za mejo verjetnega.

"Ne samo, da je imel težave z nogo. Sprejel je tudi izziv in kako je odigral v teh okoliščinah. To lahko naredi samo Rafa," je še povedal španski zdravnik.