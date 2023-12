Kdo je Đokovića v slačilnici spravljal ob živce?

Novak Đoković je v zadnjem intervjuju razkril, da ga je Rafael Nadal že pred dvobojem na turnirju OP Francije delal živčnega. Pozneje v karieri je spoznal, da je to vse del taktike in scenarija. Beseda je tekla tudi o njegovih polomljenih loparjih.

Roland Garros je turnir za grand slam, kjer je Novak Đoković najmanjkrat slavil na turnirjih velike četverice. Veliko bolje se na pariškem pesku počuti Rafael Nadal. Ta je v Pariz slavil kar 14-krat. Igralca sta se v Parizu srečala desetkrat, izid v zmagah pa je 8:2 za Španca. Srb je kmalu spoznal, da se dvoboj začne že v slačilnici.

Slišal je celo glasbo v slušalkah Foto: Reuters

"Igram proti Nadalu na Roland Garrosu, kjer je moja garderoba zraven. Blizu sva si, kajne? Trudiva se, da drug drugemu dava prostor, a tega ni veliko. Slišim ga, kako skače, kar dela pred začetkom vsakega dvoboja. Slišiš, kako dela kratke šprinte. Slišim celo glasbo, ki jo posluša v svojih slušalkah. Veste, to me jezi. Na začetku svoje kariere se nisem zavedal, da je to del scenarija. To me je prestrašilo. Vendar me tudi motivira, da naredim svoje stvari in da pokažem, da sem pripravljen. Pripravljen sem za bitko, za vojno," je za CBS povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov, ki ima v svoji vitrini že 24 lovorik za grand slam.

Foto: Guliverimage

Pri Beograjčanu lahko pogosto vidimo čustvene izbruhe. Verbalno se znese nad svojo ekipo, prav tako pa se znese nad svojimi loparji, ki jih dobesedno polomi. A je lahko že v naslednjem trenutku pri stvari. "Nisem ponosen na to. Brez dvoma me je sram zaradi tega, ko počnem kaj takšnega. Po drugi strani pa sebe dojemam kot osebo s pomanjkljivostmi."

Med dvobojem podrobno spremlja nasprotnike

V tenisu ni pomembna samo fizična priprava, ampak je zelo pomemben tudi psihološki del. Zato prvi igralec sveta velikokrat svoje nasprotnike spremlja prek velikega zaslona na igrišču. "V tenisu je veliko očesnega stika. Ko menjamo strani ali sedimo med odmorom, je vedno velik zaslon, ki kaže nasprotnika, kako pije vodo. In jaz to gledam. Kako pije vodo, ali se znoji več kot sicer. Ali diha globoko ali plitvo. Prav tako opazujem, kako komunicira s svojo ekipo. Različne so stvari, ki vplivajo na igro," je še povedal Nole.

