Novak Đoković po dolgem času ne čuti več bolečin

Nekdanji prvi igralec sveta je na novinarski konferenci razkril, da po dolgem času ne čuti nobenih bolečin in da pred turnirjem na Floridi nima nikakršnih pričakovanj, kar je zanj zagotovo precejšnje olajšanje.

"V zadnjih nekaj dneh sem se lahko po zares dolgem času osredotočil na svojo igro. Ne razmišljam, ali bom čutil bolečino ali ne, kar je veljalo do zdaj. Daleč sem od svoje prave forme, ampak vsak dan imam priložnost, da se počutim bolje, saj imam za seboj precej težko obdobje," je uvodoma razkril srbski teniški zvezdnik.

Foto: Guliver/Getty Images

Novak Đoković je v letošnji sezoni odigral le pet dvobojev. Dosegel je tri zmage in dva poraza. Po OP Avstralije se je odločil za manjšo operacijo komolca, ki se je izkazala za pravo potezo. Kot pravi, se je v tem obdobju veliko naučil o sebi in zanj je velik blagoslov, da je šel lahko skozi takšno izkušnjo. "V zadnjih šestih ali sedmih letih sem bil zelo uspešen in hvaležen sem za to. Očitno sem se moral soočiti z različnimi situacijami in okoliščinami, s katerimi se prej nisem."

Veliko je moral spremeniti v svoji igri

Dvanajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam se zaveda, da je še daleč od prave forme. Kot je povedal, bo poskušal čim bolj uživati in iz turnirja čim več potegniti. Njegov pristop je tokrat malo drugačen in nima nobenih pričakovanj.

"Vse, kar lahko naredim, je, da napredujem vsak dan." Foto: Instagram

"Še vedno nisem na optimalni ravni, ampak se trudim za to. Vsak dan je zame proces in to je priložnost, da se naučim nekaj novega, da rastem in da po dolgem obdobju poškodb poskušam igrati brez bolečin. Spremeniti sem moral veliko stvari v svoji igri, da bi lahko prišel do tega. Čutim še določene posledice operacije, a najpomembneje je, da ne igram več z bolečino. Vse, kar lahko naredim, je, da napredujem vsak dan," je še povedal Đoković.

Novak Đoković bo v prvem dvoboju igral z boljšim iz dvoboja med Mischo Zverevom in Benoitom Pairom, preizkusil se bo tudi v igri dvojic, kjer se bo pomeril z rojakom Viktorjem Troickim.