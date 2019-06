Kako daleč bo šel Avstralec s svojo nesramnostjo? #video

Kakovost teniškega igralca Nicka Kyrgiosa nikoli ni bila sporna, veliko bolj sporne pa so njegove izjave in njegovo vedenje. Pred kratkim je nekaj kritik namenil Novaku Đokoviću in Rafaelu Nadalu, a do zdaj se še nihče ni spustil na njegovo raven komunikacije in mu povedal svojega mnenja.

Sodniku povedal, da ima smešno kapo

Avstralec je znova "blestel" na turnirju v Londonu (Queen's Club). V četrtek je odigral dva dvoboja. Njegov izkupiček sta bila zmaga in poraz. V prvem dvoboju, ko mu je nasproti stal Španec Roberto Carballes Baena, se je 24-letni Avstralec sprl z glavnim sodnikom Fergusom Murphyjem in ga tudi žalil.

"Se šališ, žogica je bila v avtu. Imaš samo eno delo. Prav tako imaš smešno kapico in sploh ni sončno. Zakaj jo sploh nosiš?" mu je zabrusil Kyrgios, ki je za te besede dobil kazen.

To pa zdaleč ni bil edini izpad Kyrgiosa. Že pred tem je linijskemu sodniku dal roko, potem ko je pravilno dosodil avt, med menjavo strani je med odmorom vstal in na sosednjem igrišču gledal dvoboj med Gillesom Simonom in Kevinom Andersonom.

Kyrgios sarcastically saying "wow" to line-staff when they get a call right. This guy rejected his fistbump.@TennisTV#QueensTennis pic.twitter.com/8uZ3yuA1eM — Matthew Willis (@MattRacquet) June 20, 2019

Kyrgios spending the change of ends casually taking in the Simon v Anderson match next door 👀😂@NickKyrgios #QueensTennis pic.twitter.com/P6PiC9NlNz — Tennis TV (@TennisTV) June 20, 2019

Foto: Gulliver/Getty Images

V drugem krogu ga je po treh nizih premagal mladi Kanadčan Felix Auger Aliassime. Mnogi se sprašujejo, kje so meje sprejemljivega obnašanja. Po mnenju nekaterih je Kyrgios že zdavnaj prestopil mejo dovoljenega.