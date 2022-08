Kaja Juvan še zadnje slovensko upanje med posameznicami

Danes uvodni dvoboj na OP ZDA čaka slovensko teniško igralko Kajo Juvan, za katero je to šele tretji nastop v New Yorku. Med drugim bosta igrali tudi Emma Raducanu in Naomi Osaka.

Prvi dan OP ZDA sta se med posamezniki že poslovila Tamara Zidanšek in Aljaž Bedene, tako da edino slovensko upanje ostaja Kaja Juvan. Ljubljančanko, ki je pred kratkim začela sodelovati z Zoranom Krajncem, v uvodnem krogu čaka Španka Cristina Busca. To bo njun prvi medsebojni dvoboj. Juvanova se je do zdaj na OP ZDA vedno prebila skozi prvi krog. Kaj je Kaja povedala pred turnirjem?

"Priprave so potekale dobro. Mislim, da mi gre vse bolje in bolje. Veselim se prve tekme. Turnir za grand slam pa je vedno nekaj posebnega. Veselim se še ene nove izkušnje. Pri tenisu so vedno vzponi in padci. Doživela sem nekaj sprememb v zadnjem času. Zdaj sem na njih prilagajam, iščem nove občutke. Mislim, da je samo vprašanje časa, kdaj bo steklo v želeno smer," je za Tenis Slovenija povedala 21-letnica.

Emma Raducanu, lanska zmagovalka OP ZDA. Foto: Guliverimage

Veliko oči bo uprtih v Emmo Raducanu, lansko presenetljivo zmagovalko tega turnirja. Uvodni dvoboj na OP ZDA bo igrala v torkovih nočnih urah. Njena nasprotnica bo izkušena Francozinja Alize Cornet, trenutno 40. igralka sveta. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj.

Na osrednje igrišče bo stopila Naomi Osaka, dvakratna zmagovalka OP ZDA. Japonka je že pred časom priznala, da ima težave s pritiski in depresijo, zato bo veliko odvisno od tega, kako se bo počutila na igrišču. Njena nasprotnica v prvem krogu bo domačinka Danielle Collins.