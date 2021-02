Dramatična zmaga Kaje Juvan, ki jo je med dvobojem obšla slabost

Po zmagi je bila naša igralka povsem izčrpana.

Šlo je na vse ali nič

To je bil vse prej kot lahek dvoboj, saj je našo igralko v zadnjem nizu obšla slabost. Ob vsakem premoru se je videlo, da ima 20-letna Ljubljančanka težave. Kljub temu ni zahtevala zdravniške pomoči, prav tako se to ni poznalo na njeni igri. Ostala je osredotočena, zmagala in se zasluženo veselila svojega največjega uspeha na turnirjih za grand slam. Juvanova se je namreč prvič v karieri uvrstila v 3. krog turnirja za grand slam. Za zmago je naša igralka potrebovala dve uri in 39 minut.

Mayar Sherif v svoji deželi piše zgodovino tenisa, saj je postala prva Egipčanka, ki se je uvrstila na glavni turnir za grand slam. Tokrat je njeno sanjsko pot ustavila 20-letna teniška igralka.

Drugi niz je Kaja dobila po podaljšani igri. Foto: Guliverimage

Prvi niz je dobila Egipčanka (6:3). Ta je Juvanovi vzela servis v peti in deveti igri. Ljubljančanka je po prvem nizu odšla v slačilnico in se očitno uspešno pomirila. Drugi niz je naša igralka začela bolje, saj je že v tretji igri nasprotnici vzela servis in povedla z 2:1. V šesti igri je Mayar Sherif udarila nazaj in izenačila na 3:3. V osmi igri je imela celo štiri žogice za odvzem servisa, a se je Juvanovi uspelo ubraniti. Na koncu je o drugem nizu odločala podaljšana igra. V tem je več zbranosti pokazala naša igralka in v nizih izenačila na 1:1.

V tretjem nizu je imela težave s počutjem

Na začetku tretjega niza smo lahko videli pravo malo dramo, saj je imela Kaja težave. Videti je bilo, da jo je obšla slabost, a k sreči se to na njeni igri ni poznalo. Že v drugi igri ji je uspel "break" in povedla je z 2:0. Kljub težavam, ki jih je doživljala v tretjem nizu, ji je uspelo obdržati prednost in v deveti igri izkoristiti prvo žogico za veliko zmago. V tretjem krogu bo njena nasprotnica Američanka Jennifer Brady, 24. igralka sveta.

Kaia Kanepi je premagala lansko zmagovalko OP Avstralije. Foto: Guliverimage

Estonska veteranka dala lekcijo lanski zmagovalki

Svoje kovčke že pripravlja Sofia Kenin, ki se je lani v Melbournu veselila velike zmage. Pod hladno prho jo je poslala 35-letna Kaia Kanepi. Estonka je četrto nosilko odpravila po dveh nizih (6:3, 6:2). Kanepijeva, ki je bila nekdaj že 15. igralka sveta, je letošnjo sezono zelo dobro začela, saj je zmagala v šestih od sedmih dvobojev.

Ashleigh Barty Foto: Gulliver/Getty Images

Ashleigh Barty, trenutno prva igralka sveta, je v uri in pol odpravila svojo rojakinjo Nadio Gavrilovo s 6:1, 7:6 (7) in se zasluženo uvrstila v tretji krog. Sprva je kazalo, da bo imela Bartyjeva lahko delo, saj je v drugem nizu vodila že s 5:2, a nato nekoliko popustila, tako da je na koncu drugi niz dobila po podaljšani igri.

Šestnajstletnica proti peti nosilki

Zelo zanimiv dvoboj se obeta med 16-letno Američanko Coco Gauff in Ukrajinko Elino Svitolino, peto nosilko turnirja. Gauffova se je lani uvrstila že v osmino finala in premagala Naomi Osako. Kako daleč lahko pride letos?

Tamara Zidanšek Foto: Reuters

Andreja Klepač že napredovala

Slovenski predstavnici bomo imeli tudi v ženskih dvojicah. Tamara Zidanšek, ki je med posameznicami izpadla v prvem krogu, bo moči združila z Nizozemko Arantxo Rus. Njuni nasprotnici bosta Avstralka Alja Tomljanović in Američanka Alison Riske.

Andreja Klepač in Belgijka Kristen Flipkens, s katero igrata v paru, sta v uvodnem krogu premagali Gruzijko Oksano Kalašnikovo in Španko Georgino Garcia-Perez. Zmagali sta z izidom 7:5, 6:4.