Kaja Juvan čez prvo oviro v Bukarešti

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je prebila v drugi krog turnirja WTA v Bukarešti. Osemnajstletna Ljubljančanka je v uvodnem krogu po uri in 40 minutah premagala devet let starejšo Bolgarko Isabello Šinikovo s 5:7, 6:1 in 6:1. Teniške igralke nastopajo še na tuirnirju v Lozani, moški pa na turnirjih v Bastadu, Newportu in Umagu.