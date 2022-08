Kaj je povedala o Đokoviću?

Novak Đoković ji pogostokrat svetuje. Foto: Reuters Novak Đoković je eden najboljših teniških igralcev vseh časov, mlada srbska teniška igralka pa pravi, da je Novak zunaj igrišč zelo mirna in nadvse prijetna oseba. Pravzaprav počne povsem normalne stvari in ne izstopa pri nobeni stvari. "Res je sproščen in normalen, tako kot vsi drugi. Ko je dvoboja ali treninga konec, gremo skupaj ven jest," so zapisali pri tennisworld, ki so povzemali podkast Alesto.

Večkrat smo na največjih turnirjih opazili, da je 35-letni Beograjčan od velike trojice (Rafael Nadal, Roger Federer) daleč najmanj priljubljen. Kadar Novak Đokovića igra proti Švicarju ali Špancu, je velik del navijačev očitno proti njemu.

Leta 2019 je Novak Đoković po dramatičnem dvoboju v finalu proti Rogerju Federerju zmagal. Foto: Getty Images

"Kdo tega ne opazi?"

Olga Danilović se še zelo dobro spominja finala v Wimbledonu, ko je Đoković rešil dve točki za zmago in na koncu zmagal.

"Kdo tega ne opazi? Če njega ne moti, in očitno ga ne moti, ker v tistih trenutkih igra najboljši tenis, potem tudi mene ne moti. Pravzaprav mi je žal, ker se mi to ne zdi pošteno. Spomnim se, ko je Đoković v finalu Wimbledona leta 2019 rešil dve žogici za zmago. Pozneje so ga vprašali o počutju, ko so navijači skandirali 'Roger, Roger', on pa je rekel, da je slišal le 'Nole, Nole'. Mislim, da to lahko uspe le njemu in zato je danes tam, kjer je," je dodala trenutno 112. igralka sveta, ki ji Novak pogostokrat pomaga z nasveti.

Welovetennis est en Serbie au Novak Tennis Center : Nole toujours à fond pour l’US Open pic.twitter.com/WY3hcxeFHe — We Love Tennis (@Welovetennis) August 18, 2022

Pripravlja se na OP ZDA, pa bo sploh prišel?

Novak Đoković se trenutno pripravlja na morebiten nastop na OP ZDA. Njegov nastop v New Yorku je še vedno pod velikim vprašajem, saj v Ameriki trenutno velja pravilo, da tujci, ki niso polno cepljeni, ne smejo vstopiti v njihovo državo.

Nole je moral zaradi tega spustiti že nekaj turnirjev ameriške turneje. V zadnjih dneh se zanj morda prižiga luč na koncu predora. Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC), ki je odgovoren za zdravje in varnost državljanov ZDA, je prejšnji teden izdal nove smernice glede socialnega distanciranja in karantene. CDC pa še vedno ni osvežil potovalnih smernic.

Novak Đoković na tekmi v Stožicah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nole je na presenečenje vseh s svojim očetom obiskal košarkarsko tekmo v Stožicah, ko sta se pomerili reprezentanca Slovenije in Srbije. Tam pa je bil tudi Predrag Danilović, oče Olge Danilović.