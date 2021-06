Juvanova po dolgem čakanju le na igrišče, igrala bo tudi 41-letnica

Kaja Juvan ne bo imela lahkega dela. V prvem krogu bo njena nasprotnica Švicarka Belinda Bencic, trenutno 11. igralka sveta. Igralki se do zdaj med seboj še nista pomerili, tako da bo dvoboj povsem odprt. Švicarka se je na sveti travi najdlje prebila do osmine finala. Za Juvanovo je to drugi nastop v Wimbledonu, leta 2019 se je prebila do drugega kroga.

Serena Williams se je morala zaradi poškodbe posloviti od turnirja, medtem ko njena 41-letna sestra Venus Williams še vedno vztraja. Njena nasprotnica v drugem krogu bo Tunizijka Ons Jabeur.