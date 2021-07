Iz dneva v dan bolj razume

Tamara Zidanšek, trenutno naša najboljša teniška igralka, je na turnirju v Lozani preskočila še zadnjo stopnico in osvojila svoj prvi turnir serije WTA. Čeprav je imela čez teden nihanja v igri, pa ji je na koncu vendarle uspelo dvigniti svojo prvo lovoriko. Do tega turnirja je Tamara že dvakrat igrala v finalu, a bila na zadnji stopnički vedno nekoliko prekratka. Spomnimo, Tamara je letos igrala v polfinalu OP Francije, kar je zagotovo njen največji uspeh.

V finalu je bila na trenutke videti že izgubljena, a ji je z dobrim pristopom uspelo izvleči zmago. Foto: Guliverimage

Tenis je lahko umetnost

Zidanškova nam je v telefonskem pogovoru razkrila, da zadnji teden ni igrala svojega najboljšega tenisa, a vseeno sebi dokazala, da tudi v takšnih trenutkih lahko izvleče zmago. Zmago, v katero je 23-letnica ves teden verjela. "Zelo zadovoljna sem, kako se je vse skupaj razpletlo. Dejstvo je, da celo leto ne moreš biti v vrhunski formi, in zelo verjetno je, da večino časa ne boš igral tako, kot si želiš. Velika umetnost je, da stvari izpelješ tudi, ko se ne počutiš najbolje. Mogoče so bili zadnji trije meseci moj vrhunec. Igrala sem tako, kot da je vse lahko. Na tem turnirju nisem igrala najbolje, ampak sem stvari izpeljala tako, ko je bilo treba."

Treba je biti pripravljen na vsako tekmo Tamara Zidanšek se zaveda, da z ekipo delata v pravi smeri. Foto: Guliverimage

Tamara si je v zadnji mesecih, sploh z uspehom na OP Francije, ustvarila še večji ugled pri nasprotnicah. Morda ima celo katera od njih zdaj še večjo motivacijo, da premaga Slovenko, ki se je s ponedeljkom zavihtela na 37. mesto lestvice WTA.

"Nasprotnice nimajo česa izgubiti. Tudi sama sem bila v takem položaju, ko sem prišla na Roland Garros. Tenis je vseeno igra, ki zahteva pripravljenost, in to na vsaki tekmi. Treba se je boriti, saj zna vsaka igralka igrati, in razlike so res majhne. Na vsako tekmo moraš iti s pravim pristopom."

"Vse, kar se je v zadnjem obdobju zgodilo na igrišču, je samo potrditev tega, da delamo v pravi smeri. Vsi vemo, da imamo še veliko rezerve, in tudi, da to lahko še nadgradimo."

"Treba je vedeti, da to ni idealen šport, ampak je to šport napak." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Mislim, da imamo pred seboj znova nekaj čudovitega"

Marjan Čuk, vodja ekipe Tamare Zidanšek, je bil tudi tokrat na tribunah v Lozani. Prepričan je bil, da bo prej ali slej njegova varovanka prišla do zmage. On in vsi tisti, ki delajo z njo, zelo dobro vedo, kako Tamara deluje.

"Poznam jo, vem, kje ima lahko težave, ampak tudi vem, da zna te težave rešiti. Enostavno smo verjeli, da bo izpeljala zadano. Tamara sama sebi dopušča, da raste in naredi tudi kakšno napako. To je sestavni del tega. In tukaj ona pridobiva samozavest. Treba je vedeti, da to ni idealen šport, ampak je to šport napak. To iz dneva v dan bolj razume, in teniška igra zanjo postaja bolj enostavna, kot je bila prej. Na račun tega prihajajo tudi boljši rezultati. Mislim, da imamo pred seboj znova nekaj čudovitega," je povedal Čuk in razkril, da si bo Tamara najprej vzela nekaj dni počitka, nato pa bo začela priprave na ameriško turnejo. Najprej bo igrala turnir v Cincinnatiju.