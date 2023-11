Italijani s Sinnerjem čakajo nasprotnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanska teniška reprezentanca je tretja polfinalistka zaključnega turnirja Davisovega pokala v španski Malagi. V četrtfinalu so bili Italijani na čelu s četrtim igralcem sveta, Jannikom Sinnerjem, boljši od Nizozemske z 2:1 v zmagah. V polfinalu se bodo v soboto pomerili proti bodisi Veliki Britaniji bodisi Srbiji z Novakom Đokovićem.

Italijani ostajajo v igri za drugi naslov v tem tekmovanju, potem ko so bili najboljši leta 1976. V finalu so nazadnje igrali leta 1998, ko so izgubili proti Švedski.

Korak proti zadnji stopnički so Italijani napravili po preobratu. Prvi posamični dvoboj proti Matteu Arnaldiju je namreč po slabih treh urah dobil Botic van de Zandschulp s 6:7 (6), 6:3, 7:6 (7). Izenačil je Sinner, ki je bil v drugem posamičnem obračunu boljši od Tallona Griekspoorja s 7:6 (3), 6:1.

O potniku med najboljše je odločal obračun dvojic, v katerem se je Sinnerju pridružil Lorenzo Sonego, skupaj pa sta s 6:3, 6:4 ugnala navezo Griekspoor/Wesley Koolhof. Foto: Reuters

O potniku med najboljše štiri je posledično odločal obračun dvojic, v katerem se je Sinnerju pridružil Lorenzo Sonego, skupaj pa sta s 6:3, 6:4 ugnala navezo Griekspoor/Wesley Koolhof. Nizozemska zasedba se je drugič zapovrstjo uvrstila v četrtfinale, ostala pa prekratka, da bi izenačila najboljšo uvrstitev doslej - polfinale leta 2001.

Italijani se bodo v polfinalu, lani so na tej točki izpadli proti kasnejšim zmagovalcem Kanadčanom, pomerili proti boljšemu iz obračuna med Srbijo in Veliko Britanijo. Srbi so favoriti, saj imajo v svojih vrstah prvega igralca sveta, Novaka Đokovića, tudi zmagovalca zaključnega turnirja osmerice pred štirimi dnevi v Torinu.

Drugi današnji spopad se bo začel okoli 17.30.

Prvi polfinalni par je že znan. V petek ob 16. uri se bosta pomerili izbrani vrsti Finske in Avstralije. Prva je z 2:1 v zmagah izločila branilce naslova Kanadčane, druga pa je bila boljša od Češke prav tako z 2:1.