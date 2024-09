Italijan očitno dobro prenaša pritisk

Jannik Sinner je do zdaj brez težav napredoval do osmine finala. In to kljub velikemu pritisku zaradi dopinškega škandala, potem ko so pred kratkim razkrili, da je bil dvakrat pozitiven. Medtem ko sta Novak Đoković in Carlos Alcaraz že izpadla, ima Sinner odlično priložnost, da prvič zmaga na OP ZDA. S tem pa bi lahko dokazal svojo psihološko trdnost in utišal kritike.

Njegov nasprotnik bo domačin Tommy Paul, ki se je prvič v karieri uvrstil v osmino finala OP ZDA. Američan bo imel težko delo, če bo želel premagati italijanskega predstavnika, saj Sinner v medsebojnih dvobojih vodi z 2:1 in je verjetno še kako motiviran, da se dokaže.

Danil Medvedjev je očitno na OP ZDA našel pravo formo formo. Rus, ki je bil letos že finalist na OP Avstralije in polfinalist Wimbledona, je v New Yorku pokazal še boljšo igro, saj je izgubil najmanj nizov v prvem tednu na katerem koli letošnjem turnirju za grand slam. Njegov nasprotnik bo Portugalec Nuno Borges.

Osmina finala, OP ZDA Jannik Sinner (Ita, 1) - Tommy Paul (ZDA, 14)

Danil Medvedjev (Rus, 5) – Nuno Borges (Por)

Jack Draper (VBr, 25) – Tomaš Machac (Češ)

Alex de Minaur (Avs, 10) – Jordan Thompson (Avs)

