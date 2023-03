Hrvaško slavje v Monterreyu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vekić je tako osvojila svoj četrti naslov po Kuala Lumpurju 2014, Nottinghamu 2017 in Courmayeurju 2021. Skupno je igrala v 11 finalih.

To je bil sicer že deseti medsebojni dvoboj Vekić in Garcie in šesta zmaga 26-letne Hrvatice.

* Monterrey, WTA (244.420 evrov)

- polfinale:

Donna Vekić (Hrv/3) - Caroline Garcia (Fra/1) 6:4, 3:6, 7:5.

Preberite še: