V živo: Hrvatu se uresničujejo sanje, Britanec je izgubil živce #video

Poznavalci tenisa so pred tem dvobojem napovedali, da bomo lahko gledali zanimiv tenis. Oba igralca namreč krasi izjemno močen forhend. Prvi niz se je odvijal po željah Čilića. Prvi "break" mu je uspel v šesti igri, nato pa je Britancu odvzel servis še v osmi igri in zasluženo povedel z 1:0 v nizih. Uvodni niz je trajal le 36 minut.

Na začetku drugega niza je Britanec pri eni od sodniških odločitev izgubil živce in zahteval vodjo dvoboja. Na koncu je obveljala beseda glavnega sodnika. Drugi niz se je končal po podaljšani igri in se je končal v prid Čilića.

'Get the referee, that's rubbish'



Frustration for Kyle Edmund early in the second set after a hawk-eye call and decision from the chair umpire: https://t.co/XYDXlTYZsl #AusOpen pic.twitter.com/Tf4WTAbf93