Zmagi za Avstralijo in Nemčijo

V prvem posamičnem dvoboju na nemško-španskem obračunu je Angelique Kerber premagala Alize Cornet s 5:7, 6:2 in 6:4, v drugem pa je bil Alexander Zverev boljši od Lucasa Pouilleja s 6:3, 6:7 (8) in 6:2. V igri mešanih dvojic je francoska mešana teniška naveza Cornet/Pouille ukanila nemško kombinacijo Kerber/Zverev s 4:3 in 4:3.

V drugem dvoboju skupine A pa je najprej Ashleigh Barty premagala Garbine Muguruza s 6:3, 6:4, nato je David Ferrer ugnal Matthewa Ebdna s 7:6 (1), 7:5 in izid izenačil, tako da je odločila tekma mešanih dvojic, kjer sta Barty in Ebden ugnala Muguruzo in Ferrerja s 3:4, 4:3 in 4:3.

Avstralci so pred tem premagali Francijo, Nemci pa Španijo.

Perth, Hopmanov pokal 5. dan, skupina A Nemčija : Francija 2:1 Angelique Kerber ; Alize Cornet 5:7, 6:2, 6:4

Alexander Zverev : Lucas Pouill 6:3, 6:7 (8), 6:2

Cornet/Pouille : Kerber/Zverev 4:3, 4:3

Avstralija : Španija 2:1 Ashleigh Barty : Garbine Muguruza 6:3, 6:4

Matthew Ebden : David Ferrer 6:7 (1), 5:7

Barty/Ebden : Muguruza/Ferrer 3:4, 4:3, 4:3.

