Hercogova bo na Kitajskem merila moči z drugo igralko sveta

Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog je uspešno preskočila prvo oviro na turnirju v Zhengzhouju na Kitajskem, zdaj pa jo v naslednjem dvoboju čaka druga igralka sveta in prva nosilka 1,5 milijona dolarjev vrednega turnirja, Čehinja Karolina Pliškova.

Polona Hercog je bila v prvem krogu prepričljivo boljša od domače kvalifikantke Meiling Wang. Po uri in 26 minutah igre je zmagala s 6:3 in 6:4. Z uspehom si je Mariborčanka zagotovila dobrih dvajset tisoč dolarjev nagrade in 55 točk, s katerimi se bo na novi lestvici WTA povzpela med prvih petdeset igralk na svetu.

Sedemindvajsetletna Karolina Pliškova, ki je leto 2017 končala na prvem mestu svetovne računalniške lestvice, je bila v prvem krogu prosta. Polona Hercog se je z njo do zdaj srečala šestkrat, štirikrat je zmagala Čehinja, na prvem dvoboju 2009 in nato v Pekingu 2014 pa je bila boljša 28-letna Slovenka.

Na turnirju v Zhengzhouju nastopa tudi Tamara Zidanšek. Nastope med posameznicami je že končala, saj je v ponedeljek v treh nizih izgubila proti Kazahstanki Juliji Putincevi, v dvojicah pa jo uvodna preizkušnja še čaka. Moči bo združila z Belgijko Yanino Wickmayer.

* Izid, 1. krog: Polona Hercog (Slo) : Meiling Wang (Kit) 6:3, 6:4.

