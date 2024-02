Grk je dobro opravil svojo prvo nalogo ob tem pa za vsak as daruje 1000 evrov

Grški teniški igralec je s 6:3 in 6:4 premagal ruskega teniškega igralca Romana Safiullina. To je bila za Cicipasa prva zmaga nad 39. igralcem sveta, potem ko je leta 2022 v Marseillu z njim izgubil v dveh nizih.

"To je eden tistih uvodnih krogov, kjer dobiš dobrega nasprotnika na začetku turnirja," je Cicipas povedal v intervjuju na igrišču. "Vedel sem, da se moram soočiti z Romanom, igralcem, ki zna dobro igrati na takšnih površinah. Žogo zgodaj vzame in te potisne nazaj. To je bil glavni izziv, s katerim sem se danes moral spopasti. Uspelo mi je," je dodal 12. igralec sveta.

Grški teniški zvezdnik Stefanos Cicipas je pred nastopi na teniškem turnirju v mehiškem Acapulcu napovedal, da bo za vsak dosežen as na letošnjem odprtem prvenstvu Mehike mestu podaril po 1000 dolarjev. Tenisač želi s tem vsaj malo pomagati mestu, ki ga je oktobra lani močno prizadel orkan Otis, poročajo agencije.

* ATP 500, Dubaj (2.870.855 evrov):

- 1. krog:

Arthur Cazaux (Fra) – Lorenzo Musetti (Ita) 6:4, 7:6 (2);

Karen Hačanov (Rus/4) – Luca Van Assche (Fra) 6:2, 6:3;

Ugo Humbert (Fra/5) – Gael Monfils (Fra) 4:6, 6:3, 6:3;

Alejandro Davidovich (Špa/8) – Fabian Marozsan (Mad) 6:3, 4:6, 6:1;

Christopher O'Connell (Avs) – Maximilian Marterer (Nem) 6:2, 6:4;

Jiri Lehecka (Češ) – Marton Fucsovics (Mad) 6:4, 3:6, 7:5;

Jakub Menšik (Češ) – Borna Čorić (Hrv) 4:6, 6:3, 7:6 (7);

Danil Medvedjev (Rus/1) – Aleksander Ševčenko (Kaz) 6:3, 7:5;

Lorenzo Sonego (Ita) – Sumit Nagal (Ind) 6:4, 5:7, 6:1; * ATP 250, Santiago (684.773 evrov):

- 1. krog:

Juan Manuel Cerundolo (Arg) – Yannick Hanfmann (Nem/5) 3:6, 6:3, 7:5;

Thiago Wild (Bra) – Roman Burruchaga (Arg) 6:4, 6:4;

Jaume Munar (Špa/8) – Bernabe Zapata (Špa) 6:4, 6:1;

Albert Ramos (Špa) – Hugo Dellien (Bol) 6:3, 6:2;

Thiago Tirante (Arg) – Joao Fonseca (Bra) 7:5, 7:6 (3);

Marcelo Barrios (Čil) – Christian Garin (Čil) 7:6 (3), 7:5;

Juan Pablo Varillas (Per) – Francisco Comesana (Arg) 6:2, 3:6, 6:1; * WTA 250, Austin (246.340 evrov):

- 1. krog:

Kamila Rahimova (Rus) – Yanina Wickmayer (Bel) 6:3, 6:7 (4), 7:6 (5);

Darja Semenistaja (Lat) – Victoria Jimenez (And) 6:7 (2), 6:2, 6:4;

Taylor Townsend (ZDA) – Fernanda Contreras Gomez (Meh) 3:6, 6:2, 6:3;

Emiliana Arango (Kol) – Alycia Parks (ZDA) 6:2, 6:3;

Sloane Stephens (ZDA/2) – Tereza Martincova (Češ) 6:4, 6:0; * WTA, San Diego (850.183 evrov):

- 1. krog:

Ana Blinkova (Rus) – Caroline Wozniacki (Dan) 1:6, 6:4, 6:1;

Dajana Jastremska (Ukr/5) – Caroline Dolehide (ZDA) 6:4, 5:7, 6:1;

Taylah Preston (Avs) – Magdalena Frech (Pol) 6:4, 4:6, 6:1;

Tatjana Maria (Nem) – Leylah Fernandez (Kan/8) 6:7 (7), 4:0, predaja;

Katerina Siniakova (CZE) – Mai Hontama (JPN) 6-3, 6-1

Donna Vekić (Hrv/7) – Katherine Hui (ZDA) 7:5, 6:2; * ATP, Acapulco (2.032.980 evrov):

- 1. krog:

Stefanos Cicipas (Grč/5) – Roman Safiulin (Rur) 6:3, 6:4;

Casper Ruud (Nor/6) – Christopher Eubanks (ZDA) 6:4, 6:7 (5), 6:3;

Dušan Lajović (Srb) – Rodrigo Pacheco (Meh) 6:2, 6:2;

Frances Tiafoe (ZDA/8) – Max Purcell (Avs) 4:6, 6:3, 6:0;

Dominik Köpfer (Nem) – Terence Atmane (Fra) 6:4, 4:6, 6:0;

Aleksandar Kovačević (ZDA) – Jordan Thompson (Avs) 6:3, 5:7, 6:4;

Holger Rune (Dan/2) – Michael Mmoh (ZDA) 6:2, 6:3.

