Görgesovi turnir v Aucklandu

Teniški globus, 7 januar

Nemška teniška igralka Julia Görges je zmagovalka turnirja WTA v Aucklandu. Devetindvajsetletna Görgesova je v finalu 226.000 dolarjev vrednega turnirja premagala prvo nosilko, Danko Caroline Wozniacki s 6:4 in 7:6 (4).

Na turnirju je nagajal dež, Görgesova, sicer 14. igralka sveta, je pred finalno zmago četrtfinale proti Slovenki Poloni Hercog, ki so ga kar dvakrat prestavili, dobila s 6:4 in 6:4, v polfinalu je bila s 6:1 in 6:4 boljša še od Tajvanke Hsieh Su-Wei. Turnir igralkam služi kot priprava na odprto prvenstvo Avstralije, prvi turnir za grand slam se v Melbournu začenja 15. januarja.

* Izid, finale:

Julia Görges (Nem) : Caroline Wozniacki (Dan) 6:4, 7:6 (4).