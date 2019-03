Američan končal pravljico kanadskega najstnika

Kot prva sta na osrednje igrišče stopila visokorasli Američan, sedmi nosilec turnirja John Isner in šele 18-letni Felix Auger-Aliassime, ki se je na turnir prebil skozi kvalifikacije in je navduševal iz dvoboja v dvoboj, a je moral tokrat priznati premoč izkušenejšemu Isnerju in se poslovil po dveh izgubljenih podaljšanih nizih s 6:7 in 6:7.

Tudi drugi dvoboj bo med veteranom in igralcem prihodnje generacije. V večernem terminu se bosta udarila 37-letni Roger Federer in Denis Shapovalov, ki je 20. nosilec turnirja. Zanju bo to šele prvi medsebojni dvoboj.

ATP